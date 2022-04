Zwischen Goch und Uedem : Kreistag beschließt Solaranlagen an der Autobahn 57

Goch Die bereits im Vorfeld vieldiskutierte Errichtung zweier Freiflächensolaranlagen entlang der A57 in Goch und Uedem stand bei der Kreistagssitzung erneut zur Debatte.

Ein gemeinsamer Antrag der Fraktionen von SPD, Grünen, FDP und der Gruppe der Vereinigten Wählergemeinschaften zur Genehmigung der Anpassungen des Landschaftsplans wurde nun beschlossen. Die CDU-Kreistagsfraktion hatte zunächst beantragt, die Angelegenheit im kommenden Fachausschuss zu beraten, vorab hatte die Partei eine Stellungnahme zur Sache erarbeitet. Dieser Antrag war aber gegen die Mehrheit der Liste gescheitert, in der folgenden inhaltlichen Abstimmung zu den Anlagen in Goch und Uedem habe man sich dann enthalten, wie der CDU-Fraktionsvorsitzende Paul Düllings sagt. Wohl aber sei auf Antrag der CDU beschlossen worden, dass bei der nächsten Sitzung des Umweltausschusses am 17. Mai über die grundsätzlichen Kriterien für eine sinnvolle Steuerung anderer neue Photovoltaikanlagen im Kreis Kleve gesprochen werden soll. Dafür zeigten sich auch die Parteien der Liste offen. „Mehr regenerative Energie ist das Gebot der Stunde in Zeiten, in denen Russland einen Angriffskrieg führt und droht, uns den Gashahn zuzudrehen“, sagt der Grünen-Fraktionsvorsitzende Andreas Mayer.