Lindchen in Uedem : Apfelbäume bis zum Horizont

Pflanzaktion von Apfelbäumen am Lindchen, Schirmherrschaft Bundesumweltministerin a.D. Dr. Barbara Hendricks (blaue Jacke) Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Uedem Rund um das Lindchen wachsen Hunderttausende Apfelbäume. Grundstein dafür ist eine Partnerschaft zwischen Bernd Hesseling und der niederländischen Firma Botden & van Willegen. Verkauft werden die Bäume bis nach Kanada.

Ein Bäumchen reiht sich an das nächste: Auf den Feldern rund um das Lindchen in Uedem ist die Apfelblüte ausgebrochen. Eine gute Nachricht ist das nur bedingt: Denn die kleinen Bäumchen, die hier zu Hunderttausenden wachsen, sollen noch gar nicht in voller Pracht blühen und Früchte tragen, sondern erst einmal ihre Kraft in Wachstum investieren. Und dafür gibt es kaum irgendwo bessere Bedingungen als genau hier, in Uedem.

Der Boden hier heiße nicht ohne Grund Mutterboden, sagt Lindchen-Inhaber und Landwirt Bernd Hesseling. „Hier in Uedem am Niederrhein befinden wir uns auf einer Endmoräne. Wenn man von Xanten nach Nimwegen fährt, liegt der Höhenzug auf der linken Seite. Diese Böden können bis zu 300 Liter Wasser pro Quadratmeter durch Kapilarwirkung wieder an die Pflanzen abgeben“, sagt Hesseling. Das funktioniere durch die Lehmschicht unter dem Mutterboden. „Und das ist die Einzigartigkeit, daher brauchen wir keine Beregnung, beziehungsweise nur minimal zum Anpflanzen und Befeuchten der Wurzeln.“ Hesseling bringt es gerne so auf den Punkt: „Wenn man hier einen Spazierstock in den Boden steckt, wachsen ihm zwei Wochen später Triebe.“

Aber zurück vom Spazierstock zu den Apfelbäumen – und von denen wachsen in Uedem derzeit so viele, wie noch nie zuvor. Über 700.000 zählt Hesseling insgesamt, ein neuer Rekord, davon sind 60.000 Bio. 15.000 Tonnen CO 2 speichern die Bäume jährlich, sagt Hesseling. Sohn Johannes hat sich die Veredlung von Bio-Obstäumen zum Steckenpferd gemacht. Dabei gehe es um Sortenresistenzen, Böden, Beikräuter, Pflanzen und Tausend andere Dinge.

Bernd Hessling (Mitte) mit seinen Gästen im Apfelfeld. Paula Backhaus von den Grünen und die ehemalige Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) sind nun stolze Patinnen zweier Apelsorten. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Der Grundstein für all das wurde im Jahr 2018 gelegt. Damals startete das Lindchen die Partnerschaft mit der niederländischen Firma Botden & van Willegen. Damals noch auf sieben Hektar, mittlerweile sind es 22 Hektar. Geführt wird der Betrieb von vier jungen Landwirten, Dutzende Feldarbeiter sind in Vollzeit beschäftigt, um sich um die Bäume zu kümmern. Sie zu pflanzen, die Blüten zu entfernen – echte Handarbeit –, oder die Apfelbäume zu veredeln. Auf einen zweijährigen Stamm komme dabei eine einjährige Krone, erklärt Henk Verbugt von Botden & van Willegen.

Vertrieben werden die Bäume dann in Deutschland und Europa, aber zum Beispiel auch nach Kanada werden sie exportiert. Ein Problem mit der Nachfrage gibt es nicht, sie habe sich in den vier Jahren der Zusammenarbeit bereits verdoppelt. „Eigentlich sind 80 Prozent der Bäume verkauft, wenn sie hier wachsen“, sagt Henk Verbugt und blickt über das Feld. Betriebe, die schon 50 oder 100 Jahre Obstbau betreiben, haben zuweilen müde Böden und wünschen sich starke junge Bäume, um den Obstbau dort weiter auskömmlich weiter betreiben zu können. Dann kommen die Bäume aus Uedem ins Spiel. „Unser Boden ist für eine Apfelplantage zu gut. Man würde hier sehr viel zurückschneiden müssen, um die Bäume zurückzuhalten“, sagt Hesseling. Für das Wachstum der jungen Bäume sei er aber ideal.

Über die Partnerschaft kam schließlich auch der Kontakt von Botden & van Willegen zum LiKK (Landschaftspflege im Kreis Kleve) zustande. Der Verein widmet sich bekanntlich unter anderem dem Erhalt und der Neuanpflanzung von Obstwiesen, vor allem mit alten und am Niederrhein typischen Sorgen. In Zusammenarbeit mit dem Lindchen und Botden & van Willegen werden Hochstammbäume in alten Sorten veredelt und vermehrt. „Das nächste wird der Streuobstwiesen-Apfelsaft im Lindchen sein“, sagt Hesseling.

Um auf sich und seine Sache aufmerksam zu machen, war der Lindchen-Chef noch nie um eine Idee verlegen. Und so lud er Vertreter von Politik und Presse auf eine Kutsche und fuhr mit ihnen kurzerhand in die Apfelfelder, wo auf zwei der politischen Vertreterinnen eine Überraschung wartete: So wird es von den Sorten „Sonnenglanz“ künftig auch die Varianten „Dr. Barbara Sonnenglanz“ und „Paula Sonnenglanz“ geben. Die eine doppelrot, die andere werde etwas grüner ausfallen, heißt es.