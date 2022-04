Studenten-Abstimmung : Leisner-Klinikum zu beliebtem Lehrkrankenhaus gewählt

Das Krankenhaus in Kleve. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleverland Eine Umfrage unter Studenten zeigt: Das Katholische Karl-Leisner-Klinikum gehört zu den beliebtesten Lehrkrankenhäusern der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.

Das hat eine Umfrage unter mehr als 250 Studierenden in den 18 Lehrkrankenhäusern der Universität ergeben, wie das Klinikum nun mitteilte. Man belege Spitzenplätze in den wichtigsten Kategorien: Platz 1 für die allgemeine Zufriedenheit mit der praktisch-klinischen Ausbildung und Platz 2 für Lernatmosphäre, Betreuung und persönliches Mentoring. „Das Ergebnis zeigt uns, dass unser Konzept aufgeht“, sagt der ärztliche Direktor Professor Volker Runde. „Wir bieten den Studentinnen und Studenten eine intensive, strukturierte und besonders praxisnahe Ausbildung in einem modern ausgestatteten Klinikum mit sehr persönlicher Atmosphäre.“