Flüchtlinge in Goch : Stadt richtet in Kaplanei zweite Anlaufstelle für Flüchtlinge ein

Stadt richtet in Kaplanei zweite Anlaufstelle für Flüchtlinge ein

Flüchtlinge in Goch

In dem Pfarrkomplex neben der Gocher Hauptkirche Maria Magdalena wird nun ein Büro für eine Integrationsfachkraft eingerichtte, die dort Flüchtlinge berät. Foto: Anja Settnik

Goch Seit Jahren kennen Migranten das Arnold-Janssen-Haus als Anlaufstelle, nun wird ein weiteres Büro im katholischen Pfarrzentrum eingerichtet.

Allein aus der Ukraine sind nach Angaben der Stadtverwaltung inzwischen mehr als 220 Flüchtlinge in Goch angekommen. Zusätzlich zu all den Afghanern, Syrern und Afrikanern, die ebenfalls Betreuung brauchen. Die Stadt hat deshalb beschlossen, zusätzlich zu der Anlaufstelle im Arnold-Janssen-Haus ein zweites Büro einzurichten, in dem Flüchtlinge Rat und Hilfe bekommen können. Mehr Personal gibt es dafür zwar vorerst nicht, aber schon die räumliche Entzerrung sei wichtig, erklärt Fachbereichsleiter Kultur und Integration, Stephan Mann.