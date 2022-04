Naturschutz : Der Kreis Kleve zählt seine Biber(-schäden)

Biber-Spuren in Kleve. Foto: Freie Wähler

Kreis Kleve Die Politik beauftragt die Verwaltung, die quantitative Erfassung der Bibervorkommen anzugehen. Dabei soll schließlich eine Biber-Karte für den Kreis Kleve entstehen.

Wie groß sind die Bibervorkommen im Kreis Kleve – und wie groß dadurch auftretende Schäden? Das soll jetzt herausgefunden werden, wie der Kreistag in seiner Sitzung am Donnerstag in Emmerich beschloss.