Verkaufsoffener Sonntag Viel Programm und offene Läden beim Gocher Maifest

(nik) In wenigen Tagen – wenn das Wetter frühlingshafter ist – feiert Goch sein Maifest. Es startet am Samstag, 4. Mai, um 18 Uhr mit Musik auf dem Marktplatz. Die Band Green Carpet legt um 19 Uhr mit einem Mix aus Rock & Pop los, der Eintritt ist frei. Am Sonntag, 5. Mai, geht es um 12 Uhr los unter dem Motto „„Europa rund & bunt“ mit Programm auf zwei Bühnen. Viele Vereine präsentieren sich.