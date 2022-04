Fußball-Oberliga : Die Danny-Rankl-Show unter Flutlicht

Obenauf: Kleves Torjäger Danny Rankl sorgte bereits in der ersten Halbzeit mit einem Hattrick für klare Verhältnisse zu Gunsten des Gastgebers. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der 1. FC Kleve holt die Sportfreunde Baumberg, die vor kurzem unter anderen Spitzenreiter SSVg. Velbert 4:0 geschlagen hatten, mit einem 3:1-Erfolg auf den Boden der Tatsachen zurück.

Fußball-Oberligist 1. FC Kleve hat am Freitagabend mit Bravour die sportliche Talfahrt beendet. Nachdem die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar seit Ende Februar nicht mehr gewonnen hatte, setzten sich die Rot-Blauen mit 3:1 (3:0) gegen die Sportfreunde Baumberg durch. Die Gäste waren zuvor mehr als fünf Monate lang ungeschlagen geblieben. Kurzum: Der 1. FC Kleve hat mit dem ersten dreifachen Punkterfolg in der Aufstiegsrunde ein sportliches Ausrufezeichen gesetzt. Zum Spieler des Spiels avancierte Stürmer Danny Rankl.

Vor der Partie hatte Coach Akpinar einige personelle Sorgen, die sich allerdings noch vor dem Anpfiff in Luft aufgelöst hatten. Die fraglichen Akteure Danny Rankl, Mike Terfloth und Luca Thuyl standen allesamt in der Startelf des Tabellensechsten. Kisolo Deo Biskup lief wiederum im Abwehrzentrum auf. Von Anfang an waren die Rot-Blauen das tonangebende Team, das zügig nach vorne spielte.