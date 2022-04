Projektraum Kranenburg : Vom Zauber des Wesentlichen

Kranenburg Ausstellung „Ulrich Meister. A-4-Papiere“ im neuen Projektraum des Museums Katharinenhofs in Kranenburg ist bis 12. Juni zu sehen.

„Ulrich Meister. A-4-Papiere“ heißt die Ausstellung des Museums Katharinenhof in Kranenburg in dessen neuem „Projektraum Kranenburg“ im ehemaligen Haus der Familie van der Grinten an der Nimwegerstraße 3. Sie versammelt über 40 Arbeiten des ehemaligen Beuys-Schülers, der auf der documenta in Kassel 1992 begeisterte. Peter Schünemann und Michael Baumann-Matthäus vom Katharinenhof haben die Bilder in zwei eng übereinander hängenden Reihen in zwei Gruppen geordnet. Die Reihen hängen in dem frisch sanierten Ausstellungsraum unmittelbar an der stark befahrenen Nimweger Straße. Ein kleines Gemälde von einer geöffneten Mango-Frucht ist im Trafoturm am Kranenburger Wallgraben und ein kleines von einem Fliegenpilz in der Blickachse gegenüber der Eingangstür des Projektraums zu sehen. Meister gilt als Künstler der „Dinge“, die er ernsthaft auf ihr Wesentliches reduziere – und den Zauber wirken lasse, der sich in der totalen Reduktion auf das Wesentliche, aber mit größtmöglichem Realismus gezeichnet offenbare, hieß es passend zu einer Ausstellung Meisters in Potsdam. Das sind auf der einen Seite die mit dickem Stift einfach und doch realistisch aufs Blatt gesetzten Strichzeichnungen, die raffiniert gefügten Collagen. Hinzu kommen Schriftarbeiten, die man auch von großen Formaten kennt: mit handgezogenen Druckbuchstaben entwirft Meister Satzfrequenzen, Kurztexte oder Gedichte, streicht einzelne Worte durch, setzt in kleiner Schrift andere Vorschläge darüber. Die Zeilen übermalt er dann mit Zeichnungen. Das wirkt – wie man in Kranenburg sehen kann. Man sehe die Dinge des Alltags, die mit Bedacht ins Bildfeld gesetzt seien, wie zum ersten Mal, schreibt der Kunsthistoriker Thomas Hirsch in seinem Text zum Katalog. Meister thematisiere damit einen zentralen Aspekt der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts: die Ästhetik des Trivialen und Banalen und das Verhältnis von Sprache und Bild, so wiederum die Potsdamer Ausstellungsmacher.