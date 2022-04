Mehrere Baustellen : Straßensperrungen in Bedburg-Hau

Bedburg-Hau Aufgrund von Straßenbauarbeiten an verschiedenen Stellen des Gemeindegebietes kommt es in Bedburg-Hau in den kommenden Wochen zu Verkehrsbehinderungen.

Im Zeitraum vom 2. bis 13. Mai wird der Fahrbahnbelag der Alte Landstraße im Bereich zwischen der Einmündung Breite Straße und der Straße Am Sternbusch saniert. In diesem Zeitraum ist eine Vollsperrung des Streckenabschnitts erforderlich.

Vermutlich ab dem 7. Juni bis etwa November wird das Teilstück der Holzstraße in der Ortschaft Hasselt zwischen der Kalkarer Straße (B 57) und der Straße An der Linde grundlegend saniert. Auch hier ist zur sicheren Durchführung der Arbeiten eine Vollsperrung des Streckenabschnitts erforderlich.