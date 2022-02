Kreis Kleve : Kreisbildungswerk bietet 390 Kurse

Kreis Kleve Ob Kreatives oder Weiterbildung: Dezentrale Angebote überall im Kreis Kleve mit insgesamt 5153 Unterrichtsstunden an verschiedenen Orten.

Das katholische Bildungsforum im Kreisdekanat Kleve bietet in seinen vier Familienbildungsstätten und im Kreisbildungswerk ein umfangreiches Fortbildungsprogramm. Im früheren Backhaus an der Kalkarer Mühle stellten die Vertreterinnen der Einrichtung, Anette Krümmel-Matthäi, Kirsten Lommen und Nina Stiber vor, was es im neuen Jahr alles gibt und wofür man sich anmelden kann. Geplant sind insgesamt 5153 Unterrichtsstunden in 390 Veranstaltungen. Nicht ausgeschlossen, dass manches davon coronabedingt nicht stattfinden kann, aber die Frauen hoffen, möglichst selten digitale Kurse durchführen zu müssen, denn ob Malen, Literatur oder Töpfern: „Das Reden ist so wichtig. Unsere Teilnehmer haben gerade in der Corona-Zeit einen großen Bedarf am direkten Austausch“, sagt Kirsten Lomm, Leiterin der Einrichtung.

Die Kurse des Kreisbildungswerks (KBW) finden dezentral fast überall im Kreis Kleve statt. „Wir sind in Ateliers, Pfarrheimen, Kindergärten oder eben auch im Kalkarer Backhaus“, erzählt Kirsten Lomm. Am Hauptsitz in der Klever Wasserstraße gibt es nämlich keine Kursräume, die Akteure mieten sich für ihre Veranstaltungen an diversen Orten ein. Im Backhaus zum Beispiel wurde eine neue Beleuchtung angeschafft, damit fürs Malen oder für Floristik-Workshops bestes Licht vorhanden ist. Die FBS bot den Raum an, das KBW griff gerne zu und freut sich unter anderem schon wieder auf die Sommer-Akademie, bei der die Kursteilnehmer dann gleich nebenan in der Mühle mittags speisen können. „Kalkar läuft gerade im Kreativbereich schon immer sehr gut“, weiß Anette Krümmel-Matthäi. Kursleiterin Nina Stiber, seit vielen Jahren für die FBS und auch fürs KBW im Einsatz, freut sich schon auf den Start ihres nächsten Mal-Kursus in Kalkar. „Selbst von der Pflicht zum Maske-Tragen lassen sich die meisten Teilnehmer nicht abschrecken“, merkt Kirsten Lommen an.