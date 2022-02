Auf der Monrestraße : Post-Filiale Kalkar größer und mit neuem Betreiber

Der Post-Kiosk der Familie Dag dürfte mehr Betrieb in die Monrestraße bringen, hoffen die Vertreter der Stadt. Geöffnet wird in der Woche schon morgens um sieben. Foto: Settnik Foto: Anja Settnik

Kalkar Der frühere Pächter wollte aufhören und fand selbst einen Nachfolger. Familie Dag bietet nicht nur Postdienleistungen, sondern auch einen Kiosk und eine Lottoannahmestelle.

Vertriebsmanager Thorsten Dahl ist sehr froh darüber, dass es weiter geht in der Kalkarer Stadtmitte, zumal Ayhun Dag auch noch eine WestLotto-Annahmestelle eingerichtet hat. „So etwas muss es in der Innenstadt geben“, sagt Bürgermeisterin Britta Schulz. Sie hofft zudem, dass, wenn wieder mehr Bürger durch die Monrestraße laufen, auch andere Geschäftsleute den Mut finden werden, sich dort zu engagieren. „Ich habe gelernt, in kleinen Schritten zu denken, und diese Neueröffnung ist doch schon mal etwas“, sagt sie. Neben den üblichen Post-Dienstleistungen (samt Paketdienst und dem Verkauf von Umschlägen und Co.) gibt es Süßigkeiten, Getränke, Tabakwaren, Zeitungen und Zeitschriften.