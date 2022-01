Nach dem Aus der Filiale in Dormagen : Zentrum fordert: Stadt soll Post betreiben

Unverzichtbar für viele Bürger sind die vielfältigen Dienstleistungen der Post (Symbolfoto). Foto: Deutsche Post DHL Group

Dormagen Nach der angekündigten Schließung der Postbank-Filiale an der Römerstraße in einem Jahr steht die Frage im Raum, wie es weitergeht. Die Zentrums-Fraktion will die Stadt eng in die Verantwortung nehmen.