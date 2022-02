Konzerte der Stadt Kleve : Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“ im Klever Museum

Kleve Trio SpiegelBild mit Saxophon, Akkordeon und Klavier in der Besonderen Reihe der Klever Konzerte. Das Konzert ist im Wandelsaal des Kurhauses.

Es kann für Modest Mussorgskys berühmten „Bilder einer Ausstellung“ keinen passenderen Ort geben als ein Museum. Die berühmte Vertonung eines Ausstellungsbesuchs inklusive Bildbetrachtungen und dem Flanieren von Werk zu Werk spielt am Sonntag, 13. Februar, 18 Uhr, das Trio SpiegelBild im Museum Kurhaus Kleve in der besonderen Besetzung Saxophon, Akkordeon und Klavier. Ebenfalls auf dem Programm stehen Werke von Manuel de Falla und Astor Piazzolla.

Das junge Trio SpiegelBild wagt mit seiner ungewöhnlichen Instrumentenkombination einen frischen Blick auf Werke der klassischen Musik und präsentiert diese in überraschend neuen Farben. An den Tasten von Flügel und Akkordeon spielen mit Vadim Baev und Konstantin Zvyagin zwei Absolventen der berühmten Moskauer Gnesins Musikakademie.

Zusammen mit dem Saxophonisten Xavier Larsson gründeten sie das Trio SpiegelBild für die Interpretation von bekannten klassischen Werken im neuen Gewand sowie die Arbeit an zeitgenössischen Werken. Mussorgskys beliebten Orchester-Reigen „Bilder einer Ausstellung“ präsentieren die drei Musiker in einer eigenen Neuvertonung, die sie gerade auf CD eingespielt haben und in der die Ausdrucksstärke ihrer drei Instrumente den Orchesterfarben sehr nahe kommen.