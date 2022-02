Neues Video von Kollegah : Gangsta-Rap im Klever Wald

Der Rapper Kollegah hat ein neues Video gedreht. Foto: dpa/Matthias Balk

Kleve/Emmerich Der deutsche Rapper Kollegah hat am Freitag sein neues Musikvideo „Zeitgeist“ veröffentlicht. Zu sehen ist der Künstler unter anderem im Tiergartenwald und an der Rheinbrücke.

Mit mehr als einer Million verkauften Tonträgern zählt Kollegah zu den erfolgreichsten deutschen Rappern aller Zeiten. Am Freitag veröffentlichte Kollegah, der mit bürgerlichem Namen Felix Blume heißt und der in Düsseldorf lebt, ein neues Musikvideo auf seinem Youtube-Kanal.

„Zeitgeist“ heißt das Lied, knapp vier Minuten dauert das Musikvideo auf Youtube. Auf dem Video zu sehen sind unter anderem die Emmericher Rheinbrücke und die Steinmännchen im Klever Tiergartenwald. Die Steinmännchen sind das Werk des Künstlers Markus Gern, der dort über Jahre gut 20.000 Steine zu Türmen gestapelt hat.

Die Steinmännchen sind längst ein beliebter Ausflugsort in Kleve geworden. Scheinbar hat auch der Rapper Gefallen an der ländlichen Kulisse gefunden: Im Video zu „Zeitgeist“ spaziert er – in gewohnt erhabener Manier – zwischen den Steintürmen. Teilweise ist er auch in Begleitung eines Pferdes, das er an einer Leine durch den Wald führt. Ernste Blicke, bedeutungsvolle Gesten – Kollegah, wie seine Rapfans ihn kennen.

Auch auf der Griethausener Eisenbahnbrücke ist der Künstler im Video zu sehen. Man sieht zudem, wie er über die Emmericher Rheinbrücke fährt, und man sieht ein großes Emmericher Chemiewerk. Warum genau der Rapper sich den Kreis Kleve als Kulisse aussuchte, ist nicht klar. Die ContentView GmbH, die das Video im Auftrag von Kollegahs Label hochgeladen hat, war bis Montagabend nicht zu erreichen, ebenso wenig das Label des Künstlers.

Ein Hinweis darauf, warum es Kollegah für das Video nach Kleve verschlug, könnten die anderen Mitwirkenden sein, die auf Youtube genannt werden. Jonathan Kiunke, der an der Produktion mitwirkte, hat lange Zeit in Kleve gelebt und produziert als Johnny Illstrument seit Jahren Beats für Kollegah. Für den Film zeichnet laut Videocredits ein Pascal Walterfang verantwortlich, der unter anderem auch Youtube-Videos für bekannte Bodybuilder produziert und der früher als Rapper Shiggy di Shinto in Kleve aktiv war.

Musikalisch bedient Kollegah mit „Zeitgeist“ das, was man von dem selbsternannten Bossrapper kennt: ein hartes Image, einen Alphatier-Status, vorgetragen mit technischer Finesse. So rappt er: „Ihr seid Schmutz von gestern / Zeit, dass man dem König wieder Luft zufächert / Trag‘ zum Schutz die Kevlar / Denn kriegt der Boss mal Herzschmerz, dann durch Brustschusstreffer durch sein‘n Luxussweater“.