Möglichst zeitnah : Post sucht Ersatz für Filiale in Hösel

Hösel Auch in Zukunft soll der Stadtteil eine Anlaufstelle für Briefmarken und Pakete haben. Einzelhändler, die den Postservice übernehmen wollen, können sich melden.

(jün) Die Deutsche Post hatte erst im Mai des Jahres 2020 eine neue Filiale im CDK-Shop an der Bayernstraße 1a in Hösel eröffnet. Nach gut eineinhalb Jahren ist dort nun aber schon wieder Schluss. Das Geschäft schließt Ende dieser Woche und damit auch die Postfiliale.

Die jüngere Geschichte der Post in Hösel steht unter keinem glücklichen Stern. Ende 2019 war die Postfiliale im Hösel Center überraschend geschlossen worden. Bis zu einer Nachfolge dauerte es dann bis Mai 2020. In der Zwischenzeit mussten die Höseler beispielsweise ihre nicht zugestellten Pakete in der Filiale in Ratingen West abholen. Das sorgte für reichlich Unmut im Stadtteil und bei Politikern.