Kurhaus Kleve : Ein Denkmal erzählt seine Geschichte

Über einen QR-Code im Eingangsbegereich kann man die Geschichte des Kurhauses Kleve auf dem Smartphone hören. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve In der Reihe „Das Sprechende Denkmal“ stellen Baudenkmäler in kurzen Podcasts ihre eigene Geschichte vor. Jetzt auch das Kurhaus. Am Museums-Eingang gibt es einen QR-Code für das Smartphone

„Ich bin das Museum Kurhaus Kleve und ich bin ein Kunstmuseum in Kleve am Niederrhein. Mein Name ist ein Überbleibsel aus der Vergangenheit: Ich stamme aus der Blütezeit, als Kleve noch als Bad Cleve bekannt war.“ So beginnt die Podcast-Folge zum Museum Kurhaus in der Reihe „Das Sprechende Denkmal“, in dem Baudenkmäler in zwei bis fünf Minuten ihre eigene Geschichte erzählen. Für das Museum Kurhaus nahm Museumsdirektor Prof. Harald Kunde nun einen eigens erstellten QR-Code entgegen, der im Eingangsbereich platziert wird: Damit kann jeder, der Kleve bzw. das Museum besucht oder daran vorbeikommt, per Smartphone-Scan direkt auf die Folge zugreifen und sich kurzweilig und unterhaltsam einstimmen.

Der Podcast mit mittlerweile zwei Staffeln ist eine gemeinsame Produktion von WestLotto und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Axel West, Unternehmenssprecher von WestLotto, erläutert das zugrunde liegende „Lotto“-Prinzip: „Für alle staatlichen Lotterien gilt: Vierzig Prozent der Spieleinsätze werden laut Gesetzgeber dem Gemeinwohl zur Verfügung gestellt. Dazu gehören in NRW namhafte Institutionen wie freie Wohlfahrtspflege, die gesamte Breite des Sports bis hin zu Olympiastützpunkten und eben auch Kunst und Kultur“. Das heißt: Die Spieleinsätze aus NRW werden zu 100 Prozent für NRW wieder umgewälzt. „Denkmale bewahren Haltung und Werte“, so West. „Es ist nicht nur das Haus oder das Museum – es ist die ganze Geschichte drumherum, die dazu gehört, und das ist auch ein ‚sozialer Kitt‘“.

Ein Grundgedanke ist, den Erhalt dieser Werte zu unterstützen, ohne aufdringlich zu sein; daher auch die Verquickung mit dem digitalen Medium der Zeit, das wohl alle in der Tasche haben, mit dem Smartphone. Harald Kunde äußert große Freude darüber, bei dem Podcast dabei zu sein und hebt hervor, dass damit ja auch die Möglichkeit gegeben sei, selbst an einem Montag oder wenn das Museum geschlossen ist, quasi einen „Schlüssel“ dazu zu haben. Im Kreis Kleve ist das Museum Kurhaus bislang das einzige „sprechende Denkmal“, das seine Botschaft und Bedeutsamkeit in rund vier Minuten verkünden darf.

Produziert werden die Podcast-Folgen von einer Hamburger Agentur, die jede Folge mit Musik unterlegt und professionelle Sprecher auswählt, die einen Wiedererkennungswert mitbringen und die jeweils mehrere Folgen einlesen. Gemeinsam mit der Stiftung Denkmalschutz entsteht in dem eingespielten Team zunächst ein Textentwurf aus Informationsmaterial; ein Faktencheck muss natürlich auch sein, wie er in Kleve durch Museumsmitarbeiterin Susanne Figner erfolgte. Pro „sprechendem Denkmal“ kostet das insgesamt mehrere tausend Euro, die in diesem Fall sehr gelungen eingesetzt werden. Reinhören lohnt sich.