Fußball : Lukas Nakielski legt eine Pause ein

Lukas Nakielski (rechts) coacht die zweite Mannschaft des 1. FC Kleve seit der Saison 2018/2019. Aufgrund von Zeitgründen hat er sich nun aber entschieden, das Traineramt im Sommer abzugeben. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der 31-Jährige wird den Bezirksligisten 1. FC Kleve II nur noch bis zum Sommer betreuen. Dabei gilt er als großes Trainer-Talent. Nun aber legt er seinen Fokus vornehmlich auf den Beruf und die Lokalpolitik.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Die Winterpause konnten die Spieler des Fußball-Bezirksligisten 1. FC Kleve II so richtig genießen. Anders als in den vergangenen Jahren steht das Team von Trainer Lukas Nakielski nun nämlich im Tabellenmittelfeld. „Sportlich stehen wir sehr gut da“, sagt der 31-Jährige. Doch am vergangenen Wochenende sorgte Lukas Nakielski dann doch für Aufsehen rund um die zweite Mannschaft. Er verkündete, ab Sommer als Trainer pausieren zu wollen – eine echte Überraschung. Der 1. FC Kleve muss sich auf Trainersuche begeben.

„Schon im Herbst habe ich dem Verein mitgeteilt, dass es für mich wahrscheinlich nicht weitergehen wird. Im Januar habe ich es dann der Mannschaft gesagt. Hintergrund ist, dass ich beruflich etwas Neues vorhabe“, sagt Nakielski.

Der 31-Jährige, der internationale Beziehungen studiert hat, wird bei einer Landesverwaltungsbehörde in Düsseldorf tätig werden. Da würde ihm künftig die Zeit fehlen, eine Mannschaft umfassend zu betreuen, sagt er. „Ich weiß nicht, wie es sich mit dem Beruf einpendelt. Klar ist aber, dass es schwierig werden würde, wie bislang vier, fünf Mal in der Woche auf dem Platz zu stehen“, sagt Nakielski, der jahrelang auch im Jugendbereich der Rot-Blauen unterwegs war.

Hinzu kommt, dass der Trainer mittlerweile auch politisch engagiert ist. Seit dieser Ratsperiode ist Lukas Nakielski Mitglied der Klever CDU-Fraktion, für die er im Sportausschuss mitmischt. „Ich beschäftige mich mehr und mehr mit der Politik. Es ist nun einmal so, dass es nicht viele junge Leute gibt, die sich dort engagieren. Ich habe Freude daran gefunden, aber es ist eben auch ein Zeitfresser. Das darf man nicht unterschätzen“, sagt der Coach.

Mit 20 Zählern aus 14 Partien steht die zweite Mannschaft des Fusionsklubs aktuell auf Tabellenplatz acht der Bezirksliga. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze ist komfortabel, zehn Punkte sind es nun. Seit 2018 ist Lukas Nakielski Coach der zweiten Klever Mannschaft. Immer führte er das Team zum Klassenerhalt. „Wir haben Lukas viel zu verdanken und freuen uns, dass er uns im Rahmen seiner Möglichkeiten auch nach dem Saisonende verbunden bleibt“, sagt Christoph Thyssen, Vorsitzender des 1. FC Kleve.

Tatsächlich ist nämlich nicht ausgeschlossen, dass Lukas Nakielski am Bresserberg doch noch eine andere Funktion bekommt. „Es gab sehr gute Gespräche mit dem Vorstand. Ich habe ohnehin ein sehr enges Vertrauensverhältnis mit Christoph Thyssen und Hans Noy“, sagt Nakielski. Doch welche Aufgabe könnte der 31-Jährige übernehmen? Klar ist: Umut Akpinar, Trainer der ersten Mannschaft, hat seinen Vertrag kürzlich auf unbestimmte Zeit verlängert.

„Mit Umut haben wir einen perfekten Trainer für die Senioren. Beim 1. FC Kleve habe ich nun mit den Ausnahmen der Bambini und der ersten Mannschaft alles gemacht. Aber ich kann mir schon eine Rolle auf einer anderen Ebene vorstellen. Vielleicht liegt sie auf der administrativen Ebene. Es könnte allerdings auch um die Trainerausbildung gehen. Ich werde diesbezüglich mit den Verantwortlichen im Gespräch bleiben“, sagt Lukas Nakielski.

Doch zuerst wolle der 31-Jährige schauen, wie sehr ihn sein neuer Beruf auf Landesebene in Anspruch nimmt. Dann könne er abschätzen, wie viel Freizeit für den Sport noch übrigbleibt.

Mit Coach Lukas Nakielski geht auch Co-Trainer Artur Stupp im Sommer in den verdienten Trainerruhestand. In Bernd und Tim Jansen stehen zudem zwei Betreuer bald nicht mehr zur Verfügung. „Was Berni und Tim in den vergangenen Jahren für die zweite Mannschaft geleistet haben, verdient unseren größten Respekt“, sagt Christoph Thyssen.

Noch offen ist, wer die Nachfolge als Trainer der zweiten Mannschaft antreten wird. Erste Gespräche aber seien bereits geführt worden, so der Vereinsvorsitzende. Namen stehen allerdings noch nicht im Raum.

Die Spieler hätten professionell auf seine Entscheidung reagiert, so Lukas Nakielski. Am Sonntag, 13. März, steigt der Rückrunden-Auftakt gegen den SV Rindern. Auf die Punktspiele müsse man nun den Fokus richten, so Nakielski, der in der Fußball-Szene des Kreises Kleve als großes Trainer-Talent gilt. Immerhin hat er die UEFA-Elite-Lizenz. Bis der Deutsche Fußball-Bund jüngst ein Punktesystem eingeführt hat, war er gar Anwärter auf die A-Lizenz. Das Vorhaben liegt nun erst einmal auf Eis.