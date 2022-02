12,50 Euro pro Stunde : Mehr Lohn für Angestellte in der Gastronomie ab Mai

Mehr Lohn für Angestellte in der Gastronomie ab Mai

Nachschlag beim Lohn: Ab Mai bekommen Angestellte in der Gastronomie 12,50 Euro Lohn (Symbolbild). Foto: Foto (alle Rechte frei): NGG

Kleve 4800 Angestellte von Hotels und Gaststätten im Kreis bekommen ab Mai mehr Geld. Dann steigt der Lohn nämlich auf 12,50 Euro pro Stunde.

Seit zwei Jahren leiden sie besonders stark unter den Folgen der Corona-Pandemie. Jetzt gibt es für Köche, Kellner und Hotelangestellte im Kreis Kleve gute Nachrichten: Ihre Löhne steigen ab Mai auf mindestens 12,50 Euro pro Stunde – 28 Prozent mehr als bislang. Wer eine Ausbildung hat, kommt nach dem ersten Berufsjahr auf ein Plus von 17 Prozent. Das teilt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mit. „Die Corona-Pandemie hat das Gastgewerbe so hart getroffen wie kaum eine andere Branche. Mit dem kräftigen Lohn-Plus haben die Beschäftigten nach Lockdowns und Kurzarbeit nun endlich wieder eine Perspektive“, sagt NGG-Regionalchef Karim Peters. Nach Angaben der Arbeitsagentur beschäftigt das Hotel- und Gaststättengewerbe im Kreis Kleve aktuell rund 4800 Menschen in 480 Betrieben.