Agentur für Arbeit : Mehr Arbeitslose im Winter

Kreis Kleve Die für den Kreis Kleve zuständige Arbeitsagentur Wesel sieht weiterhin Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt. Allerdings ist die Nachfrage der Unternehmen nach Arbeitskräften inzwischen höher als vor einem Jahr.

„Zum Jahresbeginn ist die Arbeitslosigkeit in den Kreisen Wesel und Kleve gestiegen. Das hat zum einen saisonale Gründe, weil der Winter Einschränkungen in witterungsabhängigen Berufen mit sich bringt. Darüber hinaus sind die Auswirkungen der Pandemie weiterhin spürbar, zumal die ansteckendere Omikron-Variante zu Zurückhaltung in vielen Bereichen des Lebens führt. Ein positives Signal ist, dass die Nachfrage der Unternehmen nach Arbeitskräften stärker ist als vor einem Jahr. Beim Rückgang der Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr sind ebenfalls Fortschritte zu verzeichnen. Die Arbeitslosigkeit im Kreis Kleve liegt jetzt unter den Zahlen vom Januar 2020, also unter Vorkrisenniveau, und im Kreis Wesel nur knapp darüber. Nach der Winterpause am Arbeitsmarkt wird der Bedarf an Arbeits- und Fachkräften weiter zunehmen. Da diese Kräfte schon jetzt nicht leicht und schnell zu finden sind, sollten Arbeitgeber möglichst selbst ausbilden. Dabei kann es sowohl um Schulabgängerinnen und Schulabgänger gehen, als auch um junge Erwachsene bis Mitte dreißig, die bislang keine Berufsausbildung absolviert haben. Dazu berät unser gemeinsamer Arbeitgeber-Service gerne“, so Barbara Ossyra, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Wesel.