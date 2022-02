An drei Standorten : 10.000 weitere Impftermine im Kreis Kleve

GOCH/Kreis Kleve Der Kreis Kleve bietet kreisweit tausende neue Termine an, auch für Kinder. Im Südkreis und in Goch kann man zudem zu Terminen spontan kommen.

(RP) Im Buchungsportal des Kreises Kleve werden mehr als 10.000 weitere Termine für die Corona-Schutzimpfungen in allen 16 Städten und Gemeinden im Kreisgebiet freigeschaltet. Die Impftermine finden bis Mitte Februar 2022 statt. Bei drei der Impfangebote ist es nicht erforderlich, vorab einen Termin zu buchen: in Straelen-Herongen (2. Februar, 14-20 Uhr, Bürgerhalle Herongen, Leuther Straße 40), in Kevelaer-Twisteden (5. Februar, 9-15 Uhr, Dorfstraße 53) sowie in Goch (7. Februar, 14-20 Uhr, ehemaliger Aldi, Gartenstraße 6). Der Kreis Kleve behält sich vor, weitere Impftermine kurzfristig für Gäste ohne Termin zu öffnen, wenn die Buchungszahlen eher gering sind.