Volksbank Kleverland : Vier junge Bankkaufleute übernommen

Kleve Die Volksbank Kleverland übernimmt alle vier Auszubildenden. Sie werden künftig in drei Bereichen eingesetzt.

Sie übernimmt alle ehemaligen Azubis in verschiedenen Bereichen der Bank. Dabei wird jeder seinen Interessen und Fähigkeiten entsprechend eingesetzt. Sowohl Finn Schwital als auch Frederike Coenen finden sich in der Kundenberatung und im Kundenservice wieder. Nele Int‘ Groenewald unterstützt ihre Kollegen im Bereich Organisation und Katharina Lümmen wird in der Kreditsachbearbeitung der Privatkundenbank eingesetzt.