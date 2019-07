Bedburg-Hau Der neunjährige Julan aus Bedburg-Hau steht vor einem großen Auftritt. Am Samstagabend nimmt er nämlich an der ARD-Abendshow „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ teil. Moderiert wird die Sendung von Kai Pflaume, um 20.15 Uhr geht es los.

Julans größte Leidenschaft sei das Busfahren, so erklären es die TV-Produzenten. Während andere Jungs in seinem Alter Stunden an der Spielkonsole zocken, schraubt Julan am liebsten in der Werkstatt des elterlichen Busunternehmens an Motoren. Auch 14 Meter lange Reisebusse rangiert der Drittklässler bereits mühelos über den Familienhof. Er habe sich gar schon seinen bisher größten Kindheitstraum erfüllt und einen langen Linienbus durch die Hansestadt Hamburg gesteuert. Im TV-Duell tritt der Nachwuchs-Busfahrer gegen den Entertainer Jörg Pilawa an. Die Aufgabe: Die Kontrahenten müssen schnellstmöglich mit einem Bus ein Streichholz anzünden. Das Streichholz ist dabei an dem Außenspiegel der Beifahrerseite befestigt. Es gilt so präzise wie möglich an einer Wand mit Reibefläche entlangzufahren, so dass das Streichholz entzündet wird. Beide Teilnehmer haben drei Versuche, wer die schnellste Zeit vorweisen kann, gewinnt.