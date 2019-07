Sommerkino im Museum Kurhaus : Panzerkreuzer im Museum Kurhaus

Im Museum Kurhaus startet das Sommerkino. Foto: Antje Seemann

Kleve Mit Sergej Eisensteins Stummfilmklassiker startet das Sommerkino im Kurhaus

Nach dem erfolgreichen Sommerkinos 2019 wird es diesen Sommer eine Fortsetzung des Formats geben: Die Aufführungen finden in Kooperation mit Tichelpark Cinemas im Innenhof des Museums statt und werden jeden Donnerstag vom 11. Juli bis zum 8. August, jeweils um 21 Uhr, durchgeführt. Der Eintritt ist Frei. (Das Museum bittet, den Eingang direkt beim Friedrich-Wilhelm-Bad zu benutzen, bei Regen fallen die Veranstaltungen aus). Die Filme werden Open-Air im neuen Innenhof hinter dem Friedrich-Wilhelm-Bad gezeigt.

Den Auftakt macht ein Stummfilmklassiker in Schwarz-Weiß am kommenden Donnerstag, 11. Juli, 21 Uhr: Sergej Eisensteins berühmter „Panzerkreuzer Potemkin“ aus dem Jahr 1925 legt im Innenhof des Museums an. Eine Perle der Filmgeschichte.

„Der Stummfilmklassiker Panzerkreuzer Potemkin des Regisseurs Eisenstein zählt bis heute aufgrund seiner revolutionären Montagetechnik und seiner bildgewaltigen Emotionalität zu den Meilensteinen der Filmgeschichte“, sagt Susanne Figner vom Museum Kurhaus. Der Film handelt vom Aufstand der Matrosen eines der modernsten Kriegsschiffes des zaristischen Russland, das im Hafen von Odessa liegt udn teil der Schwarzmeerflotte ist. Schon 1905 kommt es auf dem Schiff zum Aufstand - zwölf Jahre vor der russischen Oktoberrevolution 1917.

„Ursprünglich als Propagandafilm der noch jungen Sowjetunion anlässlich des 20. Jubiläums dieses Ereignisses gedacht, eroberte der Film sehr schnell ein weltweites Publikum und wurde unter anderem auf der Brüsseler Weltausstellung 1958 zum Besten Film aller Zeiten gekürt“, wirbt Figner für den Streifen.

Insbesondere die Szenen auf der monumentalen Hafentreppe Odessas mit dem „Schrei“ einer ins Auge getroffenen Krankenschwester und dem aufsichtslos herunterrollenden Kinderwagen haben sich tief im cineastischen Bildgedächtnis verankert und bildeten immer wieder kanonische Referenzen im Werk weiterer Künstler, Schriftsteller und Regisseure, erklärt Figner. So etwa im Roman Erfolg von Lion Feuchtwanger, im Gemälde Study for the Nurse in the Battleship Potemkin von Francis Bacon oder in der Bayreuther Inszenierung der Götterdämmerung von Frank Castorf.

Die Meuterei an Bord der Potemkin rief Unruhen in der gesamten Stadt hervor, bei denen die Soldaten des Zaren Dutzende von Menschen töteten, als sie den Aufstand niederschlugen. Das Schiff und seine Besatzung lief verschiedene Häfen an, die Meuterer bekamen schließlich in Rumänien Asyl.

Weitere Termine in der Reihe Sommerkino sind: Donnerstag, 18. Juli, 21 Uhr: Der Leopard (Regie: Luchino Visconti, 1963). Donnerstag, 25. Juli, 21 Uhr, Dead Man (Regie: Jim Jarmusch, 1995), Donnerstag, 1. August, 21 Uhr Melancholia (Regie: Lars von Trier, 2011) und schließlich Donnerstag, 8. August, 21 Uhr 12 Years a Slave (Regie: Steve McQueen, 2013).

