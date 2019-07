Hausbesitzer aus Kalkar verzweifelt : Denkmalschutz vor Umweltschutz

Kalkar/Emmericher Eyland Tobias Baumhauer hat ein denkmalgeschütztes Haus in Emmericher Eyland gekauft. Er möchte sein Dach dämmen und eine Solaranlage errichten. Doch dafür erhält er keine Genehmigung. Jetzt muss er CO2 in die Luft pusten.

Tobias Baumhauer möchte im Einklang mit der Natur leben. Inmitten der Natur lebt er schon. Aber im Einklang fühlt er sich nicht. Weil es ihm verwehrt wird. Er muss die Umwelt schädigen, weil Behörden es so verlangen – so empfindet er das.

Wer zu dem 36-Jährigen, seiner ein Jahr jüngeren Ehefrau Ireen, den drei Kindern und den beiden Hunden gelangen möchte, sollte Zeit mitbringen. Die Fahrt geht über die Sommerlandstraße, nach Huisberden, Kilometer weit entlang von Wiesen und Feldern, bis zum Ortsteil Emmericher Eyland, wo man schon gar nicht mehr erwartet, noch ein Haus zu Gesicht zu bekommen. Doch da steht es dann, das eindrucksvolle Gebäude, eher ein Landsitz als ein Haus. Errichtet wurde es vor einem Vierteljahrtausend, im Jahr 1756. Es ist denkmalgeschützt. Vor zwölf Jahren hat sich Tobias Baumhauer in die Immobilie verliebt und sie gleich gekauft. Schon damals war klar, dass es wohl einiges zu tun geben wird am Haus. Doch bis die Familie Zeit und Geld dafür aufbringen konnte, dauerte es.

Bezirksregierung „Denkmäler sind Fenster in die Vergangenheit. Sie geben Aufschluss über Lebensverhältnisse, technischen Fortschritt und ästhetisches Empfinden der Menschen von früheren Zeiten bis heute“, so die Bezirksregierung Düsseldorf.

2018 nahm sich das Ehepaar ein Herz und wollte das Vorhaben angehen, die maroden Balken der Dachkonstruktion ließen auch keinen Aufschub mehr zu. Ein neuer Dachstuhl sollte her, außerdem wollten die Baumhauers sechs Fenster einbauen, damit das Dachgeschoss auch zum Wohnen genutzt werden kann. Und – ganz wichtig – das Dach mit seiner Fläche von 400 Quadratmetern sollte endlich eine Dämmung erhalten. Damit die Ölheizung nicht länger die Energie buchstäblich zum Dach hinaus bläst. „Was das an Heizöl und damit CO2 sparen würde, das kann sich jeder selbst ausrechnen“, sagt Baumhauer.

Doch der Kreis Kleve machte ihm einen Strich durch die Rechnung. „Das wurde kategorisch abgelehnt. Ich darf den Dachstuhl nicht dämmen, nur so reparieren, dass er nicht zusammenfällt“, sagt Baumhauer. Die Begründung, die ihm die Untere Landschaftsbehörde des Kreises Kleve gegeben habe, schildert Baumhauer so: „Eine solche Dämmung gab es im 18. Jahrhundert nicht, das stört den Denkmalcharakter.“ Auch habe der Bauherr nur einzelne Balken austauschen, nicht aber einen neuen Dachstuhl aufsetzen dürfen.

Weil die Ölheizung auch hoch betagt ist, hat sich das Ehepaar dazu entschieden, auf eine Stromheizung umzustellen und dafür Solarzellen anzuschaffen. Einen Gastank können die Baumhauers nicht errichten. „Hier gelangt kein Lastwagen hin, außerdem ist der Boden betoniert, so dass ich keine Leitungen verlegen kann“, erläutert der Hausbesitzer. Deswegen die Stromheizung. „Rein für die Selbstnutzung, ohne Fördergelder, ohne EEG oder ähnliches. Die Erhaltung unserer Welt stellt meine Wirtschaftlichkeit dar“, sagt der 36-Jährige. Doch auch das bleibt ihm verwehrt. Auf dem Hausdach oder dem der Scheune durfte er aus Denkmalgründen keine Panels installieren. Also stellte er eine Anfrage bei der Stadt Kalkar, ob die die Paneele auf seiner Wiese errichten darf – nicht im Boden verankert, sondern mit Wannen aufgestellt. Die Antwort, die er letzten Endes vom Kreis Kleve erhielt, gibt der Bauherr so wieder: „Das ist im Außenbereich nicht zulässig.“