Kleve: Grundschule an den Linden : Parkett wird in den Sommerferien saniert

Kleve Stein-Gymnasium und Grundschule An den Linden bekommen neue Böden. Kosten: 300.000 Euro

Das Gebäudemanagement der Stadt Kleve hat ein weitgehendes Sanierungskonzept für die mit PAK-Kleber behafteten Räume der Grundschule „An den Linden“ ausgearbeitet: In den Sommerferien wird zunächst im Hauptgebäude das Parkett mitsamt Kleber und Estrich in fünf Erdgeschossräumen entfernt. Dann bekommen die Räume einen neuen Bodenaufbau. Der Zeitrahmen der Sommerferien sollte bei einem reibungslosen Sanierungsablauf ausreichen, so Stadtsprecher Jörg Boltersdorf. Zusätzlich werden in den Sommerferien in allen Räumen Proben vom Putz entnommen und untersucht, um eventuell vorhandene Sekundärquellen auszuschließen und diese direkt mit in das Sanierungskonzept einzubeziehen. In Räumen, in denen noch nicht Luftmessungen durchgeführt wurden, wird ebenfalls nachgemessen.