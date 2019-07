Zukunftswerkstatt : Das Wissen in die Region bringen

Kleve „Wo soll die Hochschule Rhein-Waal in fünf Jahren stehen?“, lautete die Frage bei der Zukunftswerkstatt von RP und Volksbank Kleverland. Der neue Präsident Oliver Locker-Grütjen legt Wert auf den Wissenstransfer.

„Das Zusammenspiel zwischen der Hochschule und der Region kann noch gestärkt werden“, betont Locker-Grütjen. „Es tut der Region nicht gut, wenn alle Absolventen wieder ins Ausland gehen. Unser Ziel ist es, gute Fachkräfte hier zu halten.“ Der neue Hochschul-Präsident formuliert seinen Fokus für die kommenden Jahre: „Mehr Ausgründungen, viele Start-Ups.“ Er ist sich sicher: Unter den Studenten gibt es „viele helle, kreative Köpfe, die das machen wollen.“ Der große Vorteil der Hochschule Rhein-Waal sei neben der Interdisziplinarität die Internationalität. „Unsere Absolventen sind weniger darauf fokussiert, im sicheren deutschen öffentlichen Dienst eingestellt zu werden“, sagt Oliver-Grütjen. Man müsse frühzeitig auf die Studenten zugehen, nicht erst warten, „bis nach Jahren das Masterstudium fertig ist“. Allerdings könne die Hochschule nicht alles alleine leisten. „Wir beteiligen uns an jedem Programm, das Bund und Land zu bieten haben“, so der Hochschule-Präsident. Seine Vision sind mobile Büros in Campus-Nähe, in denen Gründungswillige arbeiten können.