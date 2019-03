Museum Schloss Moyland: Wilhelm Busch und das Hortensien-Fest

Bedburg-Hau-Moyland Der Schwerpunkt der Moyländer Museumsarbeit soll sich auf Kinder und junge Familie richten, Natur und Kunst in den Mittelpunkt stellen. Der Förderverein des Museums will eine Erlebniswelt im Park schaffen.

Ein gutes Stück Stolz schwingt mit beim stellvertretenden Vorsitzenden des Fördervereins Museum Schloss Moyland, Gunnar Ader: Der einst eingerichtete Shuttle-Service bleibt ein voller Erfolg. 7100 Schüler haben die vom Förderverein unterstützten Busse seit 2011 nach Moyland gebracht. 7100 junge Menschen, die das Schloss, seine Bilder und Skulpturen und den Park kennengelernt haben und vor allem ganz viel Spaß an den Angeboten von Museumspädagogin Nina Schulze gehabt haben: Denn die Schüler (und natürlich auch die vielen anderen Kinder) haben an den Kursen der von Schulze erfolgreich organisierten Museumspädagogik teilgenommen.

„Wir wollen unser Profil als Museum mit Kunst und Natur stärken und haben in diesem Jahr vor allem Familien im Blick“, sagt Strieder. Schon im April eröffnet Nina Schulze in den Turmkabinetten eine Ausstellung mit Skulpturen des jungen Viersener Bildhauers Garvin Dickhof, der Kunst aus Klötzchen macht. Da wachsen wie urzeitliche Bauten große Gebilde empor, die sich zu Türmen fügen oder an eine verwitterte Karawanserei erinnern. Der Clou: Wenn Dickhof intuitiv seine Skulpturen baut – aus Tausenden von kleinen Holzklötzchen gestapelt oder aus gefaltetem Papier gesteckte, raumbezogene „Architekturen“ (wie er selbst die Werke nennt) – kann man zugucken. Ab 8. April werden sie in Moyland aufgebaut, die Ausstellung läuft bis 19. Mai. Dazu verspricht Schulze wieder ein Programm mit vielen weiteren Klötzchen, mit denen sich die Museumskids versuchen können, die sich vielleicht auch selber einbauen lassen können, verspricht die Museumspädagogin.