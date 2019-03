Kleve : Großer Auftritt für kleine Künstler

Jonny Casselly übt mit den Schülern die Pyramide. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar Die Josef-Lörks-Grundschule in Kalkar veranstaltet wieder ein Zirkusprojekt für ihre Schüler. Fünf professionelle Artisten des Zirkus Casselly erarbeiten mit den Kindern ein Programm.

Die Begeisterung ist den Kindern der Josef-Lörks-Grundschule in Kalkar anzusehen. Zum ersten Mal stehen sie in der Manege eines richtigen Zirkuszeltes. Und das ist nicht alles. Sie werden hier am Freitag und Samstag ihre eigene Show vor Publikum präsentieren.

Nachdem vor vier Jahren der Mitmach-„CircusZappZarap“ in Kalkar gastierte, werden die 270 Schüler in diesem Jahr von den Artisten des Familiencircus „Jonny Casselly“ betreut und trainiert. Sie werden so innerhalb einer Woche zu echten Akrobaten, Fakiren, Clowns, Trapezkünstlern, Jongleuren, Seil- und Bauchtänzern. Für bunte und glitzernde Kostüme passend zur Show wird ebenfalls das Team des Circus Jonny Casselly sorgen.

Wenn die Schüler nicht gerade im Zirkuszelt oder der Turnhalle trainieren, werden sie in den Klassen von den Lehrern betreut. Sie beschäftigen sich dort spielerisch mit verschiedenen Bastelaktionen und einem Projekttagebuch zum Thema Zirkus.

Sigrid Lenders, Schulleiterin der Josef-Lörks-Grundschule, ist begeistert vom Projekt und sagt: „Es ist immer toll zu sehen, wie die Kinder über sich hinauswachsen. Schüler, die normalerweise sehr schüchtern sind, präsentieren sich in der Manege plötzlich super selbstbewusst.“ Und nicht nur von den Schülern ist sie begeistert. Auch das große Engagement der Eltern lobt Lenders. Über 130 Familien haben sich gemeldet, während der Woche und der Vorstellungen zu helfen. Mit dieser Hilfsbereitschaft konnte am vergangenen Sonntag ein neuer Aufbaurekord erreicht werden. Innerhalb von zwei Stunden und 55 Minuten erstrahlte das große Zirkuszelt neben der Dreifachturnhalle in Kalkar in voller Pracht.

Dass auch die Mädels der Hulahoop-Gruppe großen Spaß an der Projektwoche haben, ist eindeutig. Auf die Frage, wie es ihnen gefällt quasseln alle ganz aufgeregt durcheinander. Die kleine Luisa-Marie ist eine von ihnen und sagt: „Mir macht das alles sehr viel Spaß aber ich bin auch schon ganz aufgeregt vor der Aufführung.“