Bedburg-Hau.: St. Antonius vor dem Verfall bewahren

Die alte St. Antonius-Kirche in Hau will ein neuer Förderverein vor dem Verfall retten. Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau. Zur Gründungsversammlung des Fördervereins St. Antonius Alte Kirche Bedburg-Hau waren rund 40 Interessierte in die Antoniterklause gekommen. Zum Vorsitzenden wurde der Initiator Johannes Hövelmann gewählt.

Kirche, Gasthaus, Friedhof – ein solches Ensemble ist über Jahrhunderte gewachsen, und die Menschen, die dort wohnen, möchten es erhalten. Die St. Antonius Alte Kirche in Hau ist die ältere der beiden katholischen Kirchen des Bedburg-Hauer Ortsteils. Um dieses Kirchengebäude, das auf eine fast 700-jährige Geschichte zurückblickt und als älteste Backsteinkirche am Niederrhein gilt, vor dem Verfall und damit vor einer künftigen Schließung zu bewahren, gründeten Hauer Bürger nun einen Förderverein. Vereinszweck ist die „Unterhaltung, Ausstattung und Renovierung“ der St. Antonius Alte Kirche.

Zur Gründungsversammlung waren etwa 40 Interessierte in die Antoniterklause direkt gegenüber des Eingangsportals der Kirche gekommen. Initiator und an diesem Abend auch der gewählte erste Vorsitzende war Johannes Hövelmann, der in unmittelbarer Nachbarschaft der Kirche wohnt.