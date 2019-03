Förderung gesichert: Neues Konzept für Burg Boetzelaer

Kalkar-Appeldorn Fast zwei Jahre lang hat die Stadt Kalkar bangen müssen: Nach der Insolvenz des Fördervereins Burg Boetzelaer drohte die öffentliche Förderung rückwirkend gestrichen zu werden. Jetzt gibt es aber ein Konzept, das tragfähig scheint.

Über die Burg Boetzelaer wurde die Stadtspitze lange Zeit am liebsten nichts gefragt. So sehr sich die Kalkarer damals, vor 15 Jahren, auch freuten, als „ihre“ Burg buchstäblich aus Ruinen wieder auferstand: Seit damals war die Finanzierung immer ein Problem. Denn an die Förderung durch das Land war (wie immer bei solchen Projekten) eine öffentliche Nutzung der Anlage gebunden. Als der Förderverein Insolvenz anmelden musste, geriet das ganze Konstrukt ins Wanken: Seit damals musste die Stadt befürchten, zu einer hohen Rückzahlung aufgefordert zu werden - von 1,6 Millionen Euro war die Rede. Jetzt aber scheint ein Konzept vorzuliegen, das die Bezirksregierung überzeugt. Bis 2029 sollte jetzt in Ruhe gearbeitet werden können.

Im Pressegespräch informierten Bürgermeisterin Britta Schulz, Kulturamtschef Harald Münzner und Maximilian Freiherr von Wendt über ihre Pläne für die künftige Nutzung der Burg. Klar ist, dass der Hauseigentümer weiterhin Zimmer an Übernachtungsgäste und für Tagungen und Veranstaltungen vermieten wird. Zusätzlich soll es jedoch ein erweitertes kulturelles Angebot geben und auf Sicht auch ein größeres gastronomisches Angebot. „Wir hören von jedem Gast, dass es schade ist, hier nur Frühstück zu bekommen. Sowohl Hotelgäste, als auch Ausflügler wünschen sich, auch zu Mittag oder Abend speisen zu können. Das soll demnächst möglich sein - vermutlich von donnerstags bis sonntags“, kündigt von Wendt an. Auf der Tourismusmesse sei ein Kontakt zu jemandem zustande gekommen, der Interesse habe, sich als Pächter der Gastronomie auf der Burg einzubringen. Zu erwarten seien eine kleine Karte und ein gutes Weinangebot.

Dass am Gespräch auch Stadtführerin Christa Cattelaens und Tanzlehrer Sebastian Matheja teilnahmen, war kein Zufall: Die beiden hoffen, dass sich auf der Burg ein monatlicher Tanz-Tee etablieren wird. Matheji betreibt in Kleve „Das Tanzhaus“ (das Ehepaar Cattelaens zählt zur Kundschaft) und weiß, dass viele Menschen aus der Region einen Ort suchen, wo sie Standard oder Latein tanzen können. Am letzten Sonntag im Monat, erstmals Ende Mai, soll der Festsaal in der Burg dafür vorbereitet werden. Viel Platz, Parkettboden, ein freier Blick durch hohe Fenster in die Umgebung - da sollte die Musik jedem Tänzer aufmunternd in die Beine fahren. Fürs Foto versuchten es Bürgermeisterin Britta Schulz und Harald Münzer schon mal . ..