Europakandidat : Europapolitik auf dem Bauernhof

Der CDU-Europakandidat Stefan Berger besuchte mit einer CDU-Delegation den Bauernhof der Familie Beckmann. Foto: Klaus-Dieter Stade/Stade, Klaus-Dieter (kds)

KREIS KLEVE CDU-Politiker Stefan Berger aus Viersen kümmert sich mit Bundestagsmitglied Stefan Rouenhoff um die Landwirtschaft am Niederrhein und besucht den Betrieb der Familie Beckmann in Kalkar-Appeldorn.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Settnik

Es gibt einfachere Gesprächspartner. Solche mit weniger Selbstbewusstsein und viele, die davon ausgehen, dass es „die da oben“ schon richtig machen oder zumindest sowieso, wie sie wollen. Landwirte sind da anders: Viele von ihnen streiten sich gerne, nicht zuletzt deshalb, weil sie sich „im Dauerfeuer der Öffentlichkeit“ fühlen, wie Wilhelm Hellmanns von der Kreisbauernschaft Geldern sagt. Und da muss man sich ja verteidigen. Gemeinsam mit seinem Kollegen aus dem Norden, Josef Peters, führte Hellmanns jetzt ein Gespräch mit Berufskollegen, CDU-Kreistagsmitgliedern und zwei Politikern, die daran arbeiten, dass die Interessen der Landwirtschaft berücksichtigt werden. CDU-Bundestagsmitglied Stefan Rouenhoff kam mit dem CDU-Kandidaten des Niederrheins für die Europawahl, Stefan Berger, nach Kalkar-Appeldorn. Dort war die Gruppe zu Gast bei Familie Beckmann, die dort einen Milchbetrieb führt.

Den Hof zu finden ist nicht ganz einfach – am Ende des Bruchwegs liegt er, ziemlich weit im Abseits und doch ganz nahe an einer Straße, die bald zu einem Problem führen dürfte. In Sichtweite des Wohnzimmers von Willi und Doris Beckmann verläuft die Trasse, auf der in einigen Jahren die B 67 n entstehen soll. Ein Projekt, auf das sowohl Unternehmen als auch viele Bürger, die auf die Entlastung anderer Straßen hoffen, seit vielen Jahren warten. Für den Appeldorner Junglandwirt Felix Beckmann ist diese Aussicht keine rosige, denn er wird für den Straßenbau wertvolles Land abgeben müssen. Der Flächentausch, den er zu erwarten hat, wird den Verlust nicht ausgleichen, ist er sich sicher. „Meine Fahrtkosten und den gesamten betreibichen Aufwand, den es bedeutet, wenn Flächen mehrere Kilometer vom Hof entfernt liegen, werde sie mir nicht bezahlen“, sagt er.

info Stefan Berger ist der Kandidat der CDU Persönlich Der Kandidat der Niederrhein-CDU für Brüssel ist Familienvater, 49 Jahre alt und lebt in Schwalmtal. Beruflich Dr. Stefan Berger ist promovierter Wirtschaftswissenschaftler und derzeit Landtagsabgeordneter in Düsseldorf. Politisch Seit 1995 CDU-Mitglied, bis 2009 im Rat Schwalmtal.

Stefan Berger aus Viersen möchte als Kandidat fürs Europaparlament gerne Karl-Heinz Florenz aus Neukirchen-Vluyn beerben. Der war selbst Landwirt und kannte sich gut aus, wie Manfred Palmen erinnerte. Der Klever Palmen, Max von Elverfeldt aus Weeze und Robert Klinkhammer aus Rees vertraten den CDU-Agrarausschuss und den Umweltausschuss in der Runde. Für sie ist klar: Der Flächenverbrauch und die immer strengere Düngeverordnung sind Herausforderungen, die die Existenz der Landwirtschaft bedrohen. „Weil die Bauern mürbe sind von all den Auflagen, geben viele junge Leute auf“, stellte Hellmanns fest. Und Josef Peters nahm die Politik in die Pflicht, die sich zwar die Probleme des Berufsstandes immer höflich anhöre, aber viel zu wenig unternehme. Vermittelnd erinnerte der Gocher Bundestagsabgeordnete Rouenhoff daran, dass nun einmal auch andere Bevölkerungsgruppen Rechte hätten – etwa die Bürger, die für eine Umgehungsstraße sind, damit sie ruhiger wohnen können. Und natürlich wollten alle Menschen unbedenkliches Trinkwasser, weshalb eben sehr auf die Nitratbelastung des Bodens geschaut werde.

Darauf springt Josef Peters sofort an, denn schon immer und in jedem Fall seit Jahrzehnten arbeite die Landwirtschaft intensiv an diesem Thema. Im Süden des Kreises seien Stadtwerke und Bauern da ganz nahe beieinander, und die Untersuchungen von Brunnen zeigten, dass die Belastung viel geringer sei, als der Verein für Gewässerschutz es immer wieder darstelle. Peters befürchtet, dass „Brüssel“ einfach viel zu wenig Ahnung von der Materie habe.

Umso wichtiger, dass dort Abgeordnete tätig sind, die den „Moloch der Brüsseler Bürokratie“ kontrollieren, findet Manfred Palmen. Er ist überzeugt davon, dass am Niederrhein ganz viel Gülle illegal auf die Felder geschüttet wird – von Niederländern, die ihre Jauche zuhause nicht mehr los werden. „1000 Kubikmeter Gülle muss ich schon jetzt pro Jahr loswerden, im nächsten Jahr mit der neuen EU-Verordnung vermutlich 1500 mehr“, stellt Bauer Beckmann fest, der etwa 200 Milchkühe besitzt, was gar nicht sehr viel ist. Zehn Euro pro Kubikmeter kostet ihn dieses „Geschäft“.