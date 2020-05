Für Minister Laumann eine „prägende Persönlichkeit“ : Trauer um Uwe Dönisch-Seidel

Kleve Uwe Dönisch-Seidel (67) ist tot. Der Klever war verantwortlich für den Maßregelvollzug des Landes NRW, er war Kunstfreund und Galerist, Vorsitzender des 1. FC Kleve und Familienmensch.

Freunde und Bekannte kennen Uwe Dönisch-Seidel in der großen Runde sitzend, mit sonorer Stimme das Gespräch leitend, jovial, humorvoll. Es ist die gleiche Stimme, die ein Kunstwerk, einen Künstler oder eine Künstlerin würdigte bei der Rede zur Ausstellungseröffnung, die aber auch deutlich die Vorkommnisse in einer der vielen Maßregelvollzugsanstalten des Landes Nordrhein-Westfalen einzuordnen und zu erklären versuchte, Reformen vorantrieb. Die in Diskussionen überall im Land Nordrhein-Westfalen von der Notwendigkeit redete und unermüdlich die vielen Gegner zu überzeugen suchte, dass man in psychiatrischen Kliniken auch den Maßregelvollzug berücksichtigen muss und diese Menschen untergebracht werden müssen: Zur Therapie, aber auch zur Sicherung. Jetzt ist diese Stimme verstummt. Uwe Dönisch-Seidel verstarb plötzlich und unerwartet. Er wäre Anfang Mai 68 Jahre alt geworden.