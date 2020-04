Seit 19. April verschwunden : Vermisster Ulrich Jaschke aus Dinslaken in Kevelaer gesehen

Der 45-jährige Familienvater Ulrich Jaschke aus Dinslaken wird vermisst. Die Polizei fragt: Wer hat ihn gesehen? Foto: Polizei/LKA

Dinslaken/Kevelaer Der 45-jährige Familienvater Ulrich Jaschke ist offenbar am Tag seines Verschwindens noch in Kevelaer und bei Weeze gesehen worden. Er war mit dem Rad unter anderem im Bereich des Schlosses Hertefeld unterwegs. Sein Auto wurde gefunden.

Der 45-jährige Familienvater aus Dinslaken, der seit Sonntagnachmittag, 19. April, vermisst wird, ist vermutlich nach Kevelaer gefahren und dort mit dem Rad unterwegs gewesen. Am Tag seines Verschwindens, dem 19. April, wurde er dort von mehren Menschen gesehen, und sein Auto ist dort jetzt gefunden worden.

Nach der Veröffentlichung der Suche in den Medien seien zahlreiche Hinweise auf den Wagen des Gesuchten eingegangen, mit dem der Dinslakener von zu Hause aus weggefahren war, teilt die Polizei mit. Es handelte sich um einen recht auffälligen VW-Bus. „Eine der Zeugenbeobachtungen bestätigte sich“: Der VW T4 sei noch am gestrigen Mittwochnachmittag an der Kevelaerer Straße in Kevelaer-Winnekendonk angetroffen worden.

„Eine Befragung der Nachbarn ergab wiederum, dass diese einen Mann beobachtet hatten, der ein Fahrrad aus dem Wagen ausgeladen hatte und sich damit in Richtung Kevelaer entfernt hatte“, schildert die Polizei weiter. Das sei am 19. April geschehen. „Anhand des Fotos konnten die Zeugen den Mann eindeutig als den vermissten Ulrich Jaschke identifizieren.“ Dass so etwas geschehen sein könnte, hatte man bereits vermutet: Ulrich Jaschke bewahrt sein Rad normalerweise in seinem Bus auf und fährt damit zu Orten, an denen er darauf umsteigt.

Am Mittwoch suchten die Polizisten das Schloß Hertefeld auf, das in der Nähe liegt. Der Besitzer dort erklärte, ebenfalls am 19. April einen Mann beobachtet zu haben, der mit einem Fahrrad da war und sich etwa zwanzig Minuten lang aufgehalten habe. Als er den Besucher habe ansprechen wollen, habe der sich aber entfernt.

„Anhand der Beschreibung der Bekleidung, die die Zeugen zuvor abgegeben hatten, gehen die Ermittler auch hier davon aus, dass es sich um den 45-Jährigen handelte“, erklärt die Polizei. Es liege jetzt nahe, dass sich der Familienvater im Raum Kevelaer oder im Kreisgebiet Kleve und/oder Wesel aufhalten könnte. Von der Idee, dass der Dinslakener zur Nord- oder Ostsee gefahren sein könnte – eine Vermutung, die zunächst mal im Raum stand – ist man jetzt also abgerückt.

Nach den jüngsten Zeugenhinweisen gibt es nun auch eine Beschreibung der Kleider, die Ulrich Jaschke anhatte, als er zuletzt gesehen wurde. Er trug demnach eine schwarze Jacke, einen schwarzen Fahrradhelm und hatte einen dunklen Rucksack dabei.

Um weitere Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort des Vermissten bitten nach wie vor die Polizei in Dinslaken, Telefon 02064 6220, sowie jede weitere Polizeidienststelle. Wer den Vermissten direkt antrifft, wird darum gebeten, die Polizei sofort unter der Notrufnummer 110 zu verständigen.

(szf)