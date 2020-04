Nach Unfall an Karfreitag : Warnschilder für Unfallkreuzung in Bedburg-Hau

An Karfreitag gab es einen schweren Verkehrsunfall in Bedburg-Hau (Archivfoto). Dieser feuerte das Thema „Ampelanlage“ noch einmal an. Foto: Feuerwehr

Bedburg-Hau Michael Hendricks von FDP-Fraktion Bedburg-Hau hat nicht locker gelassen: An der Kreuzung Uedemer Straße / Johann-van-Aken-Ring werden jetzt zusätzliche Verkehrsschilder aufgestellt.

Für Michael Hendricks, Feuerwehrmann und FDP-Politiker aus Bedburg-Hau, ist es ein kleiner Erfolg: Die Unfallkreuzung Uedemer Straße/Johann-van-Aken-Ring wird demnächst mit zusätzlichen Verkehrsschildern ausgestattet. Eine entsprechende Mitteilung hat Hendricks am Mittwochnachmittag vom Landesbetrieb Straßen.NRW bekommen. In dieser E-Mail (liegt der Redaktion vor) schreibt Manfred Möß: „Nach erfolgter Abstimmung mit den Beteiligten wurde zwischenzeitlich eine Anordnung zur Aufstellung von Verkehrszeichen ,Gefahrenstelle’ in Kombination mit Zusatzzeichen ,Unfallgefahr’ aus allen vier Richtungen angeordnet. Die Beschaffung bzw. Aufstellung dieser Verkehrszeichen wird etwa vier bis sechs Wochen in Anspruch nehmen.“

Zum Hintergrund: An der Kreuzung Uedemer Straße/Johann-van-Aken-Ring in Bedburg-Hau geschehen immer wieder Unfälle. Aus diesem Grunde hat die Unfallkommission des Kreises Kleve sie am 10. April 2019 zur Unfallhäufungsstelle erklärt – mit der Folge: Dort soll eine Ampel errichtet werden. Auf diese wartet die Gemeinde noch heute. Bereits Anfang März hat Hendricks den Landesbetrieb Straßenbau zu diesem Thema angeschrieben. Die Antwort, erst Ende 2020/Anfang 2021 sei von einer Fertigstellung auszugehen, stimmte den FDP-Fraktionsvorsitzenden Karfreitag nicht mehr zufrieden. An jenem Tag hat es dort erneut gekracht. Eine Schwerverletzte.