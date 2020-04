Bahnhof Kleve : Brütende Ringeltaube verhindert Abriss

Kleve Die Arbeiten haben begonnen: Nachdem es lange nur noch gestützt standsicher war, wird das dunkle Bahnsteigdach jetzt abgerissen. Hinter dem Baustellen-Zaun liegen zudem die Trümmer der alten Bahnverwaltung. Doch ein Nest mit zwei jungen Tauben verzögert die Arbeiten

Dennoch wird kräftig weiter gearbeitet: Mit Bagger und Hubsteiger geht es dem alten Bahnsteigdach am historistischen Bahnhofsgebäude an den Kragen. Die ersten Meter sind bereits abgeräumt. Die Holzstützen des ersten Drittels liegen im Container verstaut. Denn Gleis 1 ist derzeit bis zum 30.April gesperrt. Die Sperrung kann nicht ohne weiteres verlängert werden, so Rauer weiter. Da die Bruttätigkeit nicht unzumutbar gestört und das Nest nicht beseitigt oder verlagert werden darf, können die Abrissarbeiten allerdings in dieser Woche nicht vollständig abgeschlossen werden. Ein teil bleibt stehen. „Als Ergebnis wurde ein zweiter Abrisstermin für den zu belassenen Teil des Daches abgestimmt. Dazu wird die Sperrpause Ende Mai für einen Tag, nachdem die Jungvögel das Nest verlassen haben, erneut angeordnet. Der Abriss kann dann vollständig beendet werden“, so der Technische Beigeordnete. Zwischenzeitlich können alle anderen Arbeiten auf dem Bahnsteig weitergeführt werden.