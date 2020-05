Streit im Hauptausschuss : Posse ums Radfahren in der Klever City

Kleve Weil ein Antrag der Politik nicht richtig formuliert wurde, erlaubt die Stadt das Radeln in der Fußgängerzone nur sonntags – an Feiertagen bleibt dies weiterhin untersagt. Die Politik muss nun nachbessern.

Hintergrund: Die Furcht ist groß, dass Fahrradfahrer in der abschüssigen Fußgängerzone die Fußgänger gefährden. Deshalb müsse die Große Straße für Radfahrer verboten sein, so die Argumentation der Stadtspitze. Dem hielten die Fahrradbefürworter entgegen: Wenn die Geschäfte geschlossen haben, könne man die Strecke freigeben, weil deutlich weniger Besucher in der Stadt wären. Das Argument zog und Cosar und Schnütgen formulierten einen entsprechenden Antrag. Geschlossen sind Geschäfte sonntags, also wurde auch der Beschluss so formuliert (guten Glaubens, dass damit dann auch feiertags gemeint sei). Das wollte die Verwaltung aber nun gar nicht so verstanden wissen und hielt sich treu an die Buchstaben des Antrags. Wer Sonntag beantragt bekommt auch nur den Sonntag, Basta.