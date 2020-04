Politik in der Corona-Krise : In Goch, Bedburg-Hau und Uedem tagen die politischen Gremien wieder

Goch/Uedem/Bedburg-Hau Die Kommunen machen von einer Regelung Gebrauch, die mit der Verabschiedung des Epidemiegesetzes in NRW möglich geworden ist. Danach können die Aufgaben des Rates für die Dauer der epidemischen Lage auf den Haupt- und Finanzausschuss übertragen werden. In Bedburg-Hau geht es am 5. Mai, in Uedem voraussichtlich am 18. Mai und in Goch am 28. Mai mit der Politik weiter.

(jul) Kleve war zuerst dran, es folgten Kalkar und Kranenburg. Jetzt ziehen Goch, Uedem und Bedburg-Hau nach: Die Rede ist von den poltischen Gremien der jeweiligen Kommune. Durch die Corona-Pandemie wurde ihre Arbeit auf Eis gelegt. Jetzt machen die Kommunen von einer Regelung Gebrauch, die mit der Verabschiedung des Epidemiegesetzes in NRW möglich geworden ist. Danach können die Aufgaben des Rates für die Dauer der epidemischen Lage auf den Hauptausschuss übertragen werden.

So macht es zumindest die Stadt Goch, wie Sprecher Torsten Matenaers auf Anfrage unserer Redaktion berichtet. Die für Donnerstag, 28. Mai, 18 Uhr, angesetzte Ratssitzung entfällt. Stattdessen tagt der Haupt- und Finanzausschuss. Die Sitzung findet im Ratssaal unter entsprechenden hygienischen Schutzmaßnahmen statt. Da der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Goch aus 20 Mitgliedern besteht (der gesamte Stadtrat hat 45 Mitglieder), kann die Abstandsregelung im Plenum gewährleistet werden. Besucher werden zur Sitzung zugelassen, jedoch in begrenzter Anzahl. Alle Besucher werden mit ihren Kontaktdaten erfasst. Zudem müssen sie Mund-Nasenschutz tragen und ihre Hände bei Betreten des Raumes desinfizieren. Wer Krankheitssymptome aufweist, darf nicht an den Sitzungen teilnehmen.

Auch die Gemeinde Bedburg-Hau macht von dieser Regelung Gebrauch. Hintergrund ist, dass die Anzahl der Ratsmitglieder im Ratssaal die geforderten Abstandsregelungen nicht zulässt, während bei Ausschusssitzungen mit einer Stärke von acht Personen die gebotenen Schutzmaßnahmen umgesetzt werden können. „Auf diese Weise können nun wichtige Themen für die Gemeinde beraten und beschlossen werden“, sagt Bürgermeister Peter Driessen. Demnach tagt der Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss am Dienstag, 5. Mai; der Hauptausschuss folgt am Donnerstag, 7. Mai, jeweils öffentlich um 17 Uhr im Ratssaal. Die geplante Ratssitzung am 14. Mai entfällt. Für die Besucher gelten wie in Goch besondere Vorgaben: Mund- und Nasenschutz muss getragen werden, die Hände müssen desinfiziert werden und während des gesamten Aufenthaltes ist darauf zu achten, dass der geforderte Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten wird. Um eine mögliche Infektionskette nachvollziehen zu können, werden auch dort die Personalien der Besucher am Eingang erfasst. Bei Krankheitssymptomen ist eine Teilnahme an den Sitzungen ausgeschlossen.