Kirchenöffnungen : Wieder Leben im Haus des Herrn

In der Stiftskirche wird am Sonntag ab 11.30 Uhr die erste Heilige Messe nach der Schließung gefeiert. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve/Goch/Kalkar/Kranenburg Im Kleverland werden ab Freitag wieder öffentliche Gottesdienste in den Kirchen gefeiert. Aber nicht überall. Der Evangelische Kirchenkreis Kleve erklärte, dass der Öffnungstermin zu früh komme.

Von Peter Janssen

Der Gesundheitsschutz hat nach den Worten des katholischen Bischofs von Münster, Felix Genn, höchste Priorität. Das bedeute, weiter achtsam auf Abstand zu bleiben und sich verantwortlich zu verhalten, so Genn. Der Bischof freue sich, wieder Gottesdienste mit Gläubigen feiern zu können. In den katholischen Kirchengemeinden des Kleverlands wird das ab dem 1. Mai auch möglich sein. Der Evangelische Kirchenkreis wird mit der Öffnung der Gotteshäuser noch warten.

Für Kleves Propst Johannes Mecking sind die ersten Gottesdienste nach der wochenlangen Kirchenschließung eine Erprobungsphase. „Wir werden die vorgegebenen Rahmenbedingungen erfüllen, um direkt mit den Gläubigen wieder die Messen feiern zu können.“ Zu den Vorgaben von Messen mit Beteiligung der Gläubigen gehören:

Info Hinweise zu den ersten Gottesdiensten Gotteslob Die Gesangbücher liegen aus hygienischen Gründen aktuell nicht zum Gebrauch aus. Teilweise werden Liedzettel angefertigt. Für die Werktagsgottesdienste ist ein eigenes Gotteslob mitzubringen. Kollekte Die Körbe für die Kollekte werden nicht durch die Reihe gereicht, sondern am Ausgang aufgestellt, mit der Bitte die Spende dort hineinzulegen. Friedensgruß Der Friedensgruß erfolgt ohne Körperkontakt.

Zahl der Gottesdienstbesucher Die Gruppe der Gläubigen, die an einer Messe teilnehmen kann, ist begrenzt. Sie richtet sich nach der Größe des Raums. Nach allen Seiten hin ist der Abstand von 1,5 Metern einzuhalten. Familien sollen nicht getrennt werden.

Laufwege Zu- und Ausgang sind getrennt. Freiluft-Gottesdienste sollten gefeiert werden. Firmfeiern könnten wie Trauergottesdienste in den Kirchen unter Beachtung der Regeln zelebriert werden.

Kommunion Vor der Austeilung der Kommunion müssen alle daran Beteiligten die Hände desinfizieren, bevor sie die Hostien berühren. Den Gläubigen solle „die Kommunion in angemessenem Abstand gereicht“ werde, so das Bistum.

Mund- und Nasenschutz Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ist für die Gottesdienste nicht verpflichtend. In einigen Pfarreien ist es jedoch erforderlich.

Ordnungsdienst In mehreren Kirchen wird es einen Ordnungsdienst geben, der auf die Einhaltung der Mindestabstände achtet und dafür sorgt, dass sich nicht zu viele Gottesdienstbesucher in der Kirche versammeln.

Aufgrund der neuen Regelung werden folgende Gottesdienste ab dem 1. Mai gefeiert:

St. Mariä Himmelfahrt, Kleve, Mit dem Tag der Arbeit, 1. Mai, lädt die Pfarrei wieder zu öffentlichen Gottesdiensten ein. Diese sind an diesem Tag um 9 Uhr in der Stiftskirche und um 18.30 Uhr in der Unterstadtkirche. Um 17 Uhr wird in einer Andacht in der Unterstadtkirche der Marienmonat Mai eröffnet. An allen Sonntagen im Mai wird diese Andacht als Maiandacht für die ganze Pfarrei gefeiert.

Vier Messen werden am Wochenende gelesen (Samstag, 17.30 Uhr Christus-König; Sonntag, 9 Uhr St. Mariä Empfängnis, 10 Uhr St. Lambertus, 11.30 Uhr Stiftskirche). Die Teilnehmerzahl ist in der Stiftskirche auf 108 Plätze begrenzt. In der Christus-König-Kirche stehen 78, in St. Mariä Empfängnis 42 und in St. Lambertus 36 Plätze zur Verfügung.

Hl. Johannes der Täufer, Bedburg-Hau, Zu den gewohnten Zeiten wird werktags und sonntags der Gottesdienst gefeiert. Es ist dringend erforderlich, einen Mundschutz zu tragen. Am Ein- und Ausgang der Kirchen stehen Desinfektionsmittel zur Verfügung, die benutzt werden müssen.

St. Franziskus, Uedem, Die erste Eucharistiefeier nach der Pause wird in St. Franziskus am Samstag, 2. Mai, in Keppeln gefeiert. Am Sonntag, 3. Mai, finden in Uedemerbruch und Uedem die Sonntagsmessen statt.

St. Willibrord, Kleve, Zwei Heilige Messen werden angeboten: Samstag, 17 Uhr, in Rindern und Sonntag, 10 Uhr, in Kellen. Die Messen an den Werktagen können nach der aktuell gültigen Gottesdienstordnung in den verschiedenen Kirchen gefeiert werden, wobei montags die Abendmesse nicht in Rindern, sondern um 18.30 Uhr in St. Martinus Griethausen stattfindet. Die Zeiten und Orte der Gottesdienste sind „Willibrord-Aktuell“ zu entnehmen. In St. Willibrord Kellen dürfen 52 und in St. Willibrord Rindern 40 Gläubige an der Messfeier teilnehmen.

Seelsorgeeinheit Kranenburg-Niel-Wyler-Zyfflich, In der Stifts- und Wallfahrtskirche Kranenburg wird am Samstag, 2. Mai, um 17.30 Uhr, wieder ein öffentlicher Gottesdienst gefeiert. Ebenso ab 19 Uhr in St. Johannes Baptist, Wyler, sowie am Sonntag, 3. Mai, ab 9.30 Uhr, in Kranenburg und um 11 Uhr in St. Martin, Zyfflich. Der Zugang zu den Kirchen erfolgt in Kranenburg ausschließlich über das Südportal (Kirchplatz) und in Zyfflich ausschließlich über das Turmportal.

GocherLand, In den ersten Wochen werden keine Eucharistiefeiern, sondern Wortgottesdienste stattfinden, um das Risiko der Infizierung beim Kommunionempfang auszuschließen. Nach zwei bis drei Wochen wird die Situation erneut bewertet. Werktagsgottesdienste finden nicht in allen Kirchen wie gewohnt statt, Informationen werden an den Ortskirchen veröffentlicht. Folgende Höchstzahlen an Gottesdienstbesuchern sind möglich: Pfalzdorf 50, Kessel 45, Asperden 50, Hülm 50, Hassum 50, Hommersum 25, Josefskapelle Landwehr 20. Bei gutem Wetter wird der Vorabendgottesdienst am 2. Mai in Kessel auf dem Friedhof stattfinden.

Pfarrei St. Arnold Janssen, Goch, Die regulären Gottesdienste von Montag bis Sonntag finden sowohl in der Maria-Magdalena-Kirche als auch in der Arnold-Janssen-Kirch, ab 1. Mai wieder statt. In Maria Magdalena finden etwa 100 Gläubige Platz, in der Arnold-Janssen-Kirche können 60 Personen am Gottesdienst teilnehmen.

Heilig Geist und St. Clemens, Kalkar, In der Gemeinde werden am Samstag, 2. Mai, folgende Messen gefeiert: 17 Uhr St. Barnabas Niedermörmter; 17 Uhr St. Clemens Wissel; 18.30 Uhr St. Hubertus Kehrum; 18.30 Uhr St. Regenfledis Hönnepel. Sonntag, 3. Mai: 8.30 Uhr, St. Pankratius Altkalkar; 9.30 Uhr St. Peter und Paul Grieth; 10 Uhr St. Lambertus Appeldorn; 11 Uhr St. Nicolai Kalkar; 18 Uhr St. Nicolai Kalkar.

Zur Heiligen Familie, Kleve, Aufgrund von Umbauarbeiten werden am Wochenende keine Gottesdienste angeboten.

St. Antonius Abbas, Nütterden, Frasselt, Mehr, In der Pfarrei finden folgende Messen statt: 17 Uhr Vorabendmesse in St. Antonius, Nütterden; 18.30 Uhr Vorabendmesse in St. Antonius, Frasselt; 8.30 St. Antonius Frasselt, 9 Uhr St. Martinus Mehr, 10.30 Uhr Familienmesse in St. Antonius Nütterden. In den Kirchen sind die Sitzplätze begrenzt (Nütterden 44, Mehr 24 Frasselt 49).