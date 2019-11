Wasserburg : Erinnerung an Leisner und Gonsenheimer

Kleve-Rindern In der Wasserburg Rindern wurde die Karl-Leisner-Wanderausstellung eröffnet. Zeitgleich wurde ein geschichtliches Projekt von Schülern und Lehrern des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums Kleve vorgestellt.

„Karl Leisner war kein Mitläufer und Wendehals, sondern hat bis zuletzt zu seinen christlichen Idealen und zum Glauben gestanden. Er hat als junger Mensch und zu Zeiten, als die Mehrheit der Deutschen verblendet mitgemacht haben, das Barbarische und Brutalistische im NS-System früh gesehen“, führte Direktor Kreiten aus. Er erinnerte daran, dass der 9. November ein passender Tag zum Gedenken sei. Vor 80 Jahren, am 8. November 1939, wagte Georg Elser sein Attentat auf Adolf Hitler, ebenfalls vor 80 Jahren am 9. November 1939 erfolgten die Verhaftung und die Leidenszeit von Karl Leisner. Vor 30 Jahren, am 9. November 1989, waren die Öffnung der Mauer und das Ende der DDR-Diktatur, und schließlich am 9. November 1938, also vor 81 Jahren, wurde bei der Pogromnacht auch die Klever Synagoge in Brand gesteckt.