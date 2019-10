Kleve : Karl-Leisner-Gedenken auf der Wasserburg Rindern

KLEVE Wanderausstellung und Projekt von Stein-Schülern werden neben einem Kurzfilm zu sehen sein.

(stal) Am kommenden Samstag, den 9. November, lädt der Internationale Karl-Leisner-Kreis (IKLK) zu einer Gedenkveranstaltung in das Katholische Bildungszentrum Wasserburg Rindern ein. Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit Dr. Kurt Kreiten, Direktor der Wasserburg Rindern, mit Nils Looschelders, Studienrat des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums, und Monika Kaiser-Haas, Vizepräsidentin des IKLK, gemeinschaftlich vorbereitet.