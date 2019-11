Industrie 4.0 in Kleve : Neuer Roboter zieht ins Berufskolleg ein

Schüler Moritz Bulkens, bedient den neuen Industrieroboter „Der Greifer“. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Um die Berufskolleg-Schüler auf die digitale Arbeitswelt vorzubereiten, spendet der Förderverein einen neuen Roboter. In der neuen Lernwerkstatt Industrie 4.0 sollen Schüler Produkte nach aktuellen Industriestandards fertigen können.

Laser, 3D-Drucker oder Roboter: Für einen praxisnahen Unterricht muss sich das Berufskolleg Kleve immer wieder neu aufstellen. Damit es den Anforderungen der Digitalisierung im Sinne von Industrie 4.0 – ein Zukunftsprojekt zur umfassenden Digitalisierung der industriellen Produktion – gerecht werden kann, sollen Schüler in einer neuen Lernfabrik darauf vorbereitet werden. Hierzu ist für das nächste Jahr ein neues MINT-Gebäude (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik), das die Fachbereiche IT, Automatisierungs- und Fertigungstechnik räumlich und konzeptionell in einer Lernfabrik vereint, geplant. Auch der Einzug eines neuen Industrieroboters, der vom Förderverein ermöglicht wurde, ist ein Teil der digitalen Lernfabrik. Schüler sollen dadurch an einer vollautomatisierten Produktionsstraße Messdaten erfassen, virtuelle Schweißarbeiten durchführen, Produktionsschritte simulieren sowie Roboter programmieren.

„Die Schulen insbesondere dann zu fördern, wenn beispielsweise die öffentliche Hand zurzeit keine Mittel hat oder auch keine Rechtsgrundlage besitzt, ist selbstverständlich für den Förderverein ein großes Anliegen“, sagt Hans Reder, Vorsitzender des Fördervereins der BerufsBildung. Wegen der neuen Gebäude im nächsten Jahr, fehlen jetzt, wie Reder sagt, die Mittel einen Roboter anzuschaffen. „Deshalb wollten wir als Förderverein einen Roboter finanzieren“, sagt Reder. Die Schüler lernen das Arbeiten und Programmieren von Robotern. Mit dem neuen „Greifer“ kann der Roboter zum Beispiel Gegenstände aufheben und an anderer Stelle platzieren.

Info Neubau des Klever Berufskollegs Projekt Beim geplanten Erweiterungs- und Mordernisierungsbau sollen acht Klassenräume, neue Werkstätten, Nebenräume sowie Aufenthalts- und Sportflächen hinzu kommen. Architekt Tchoban Voss Architekten GmbH Kosten Rund 40 Millionen Euro

Da das Berufskolleg bisher nur mit zwei Robotern ausgestattet war, konnten die Schüler nur in Kleingruppen damit arbeiten. „Durch einen weiteren Roboter, ist die Gruppenaufteilung und das Lernen effizienter“, erklärt Hans Hetzel, Fachbereichslehrer. Vor allem Schüler des Fachbereichs Mechatronik, Automatisierungs- und Elektrotechnik werden diese modernen Geräte nutzen und die Fertigung eines Produkts nach dem aktuellen Industriestandard 4.0. erleben können.

So auch Sören Hans. Der 17-Jährige aus dem Fachbereich Automatisierungs- und Mechanisierungstechnik ist nicht nur fasziniert von den neuen technischen Möglichkeiten, sondern auch davon, dass der theoretische Unterricht gleich in die Praxis umgesetzt werden kann. „Im Alltag haben wir natürlich nicht die Möglichkeit, so einen Roboter zu bedienen. Es ist toll, dass die Schule so etwas bietet“, sagt Hans. Auch Moritz Bulkens ist von dem neuen Roboter begeistert. Er ist ebenfalls Schüler der Automatisierungs- und Mechanisierungstechnik und steht kurz vor seinem Fachabitur. „Durch die moderne Technik haben wir viel Varietät im Unterricht. Es ist kein stumpfes Lernen, sondern wir können das Erlernte direkt anwenden“, sagt Bulkens.