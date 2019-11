Kellen : 70 Jahre Quaker: „Et gefft werr wat te fiere!“

Kleve-Kellen Am Elften im Elften holen die Brejpott-Quaker-Karnevalisten Wasser aus dem Brejpott.

(RP) Dass die Brejpott-Quaker in Kellen Jahr für Jahr am Elften im Elften durch die Straßen des Klever Ortsteils ziehen, um am Ende auf dem Deich über Stock und Stein und meistens auch „Modder“ beim Karnevals-Tümpel zu landen, ist gute Tradition. In dieser soeben eröffneten Session war das Wasserholen freilich in doppelter Hinsicht etwas Besonderes: Der mit über 400 Mitgliedern größte Karnevalsverein der Schwanenstadt feiert nicht nur in diesem Jahr seinen 70 Geburtstag, sondern war auch zum 70. Mal seit 1950 am Teich.