Statistik der NRW.Bank : Jeder Fünfte arbeitet in Gesundheits- oder Sozialjobs

Jeder Fünfte arbeitet in Gesundheits- oder Sozialjobs

Kreis Kleve Die NRW.BANK hat in ihrem jüngsten Bericht auch das regionalwirtschaftliche Profil des Kreises Kleve beleuchtet.

Es sind interessante Zahlen und Einblicke, die der jüngste Bericht der NRW.BANK über die regionalwirtschaftlichen Profile im Land liefert. So ist es sicherlich nicht ganz neu, dass der Kreis Kleve auch Heimat für gut 16.000 niederländische Mitbürger ist. Dass drei von zehn Niederländer des gesamten Landes NRW im Kreisgebiet ihr Zuhause haben, das erstaunt dann doch. 32.500 Menschen sind von der Jahrtausend-Wende bis ins Jahr 2017 neu in den Kreis Kleve gezogen. „Dies ist vor dem Hintergrund der überschaubaren Einwohnerzahl des Kreises bemerkenswert“, heißt es in der aktuellen Ausarbeitung der Förderbank.