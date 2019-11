TÜV Nord Report 2019 : Viele Autos sind ohne Mängel

Kleve Die TÜV-Station in Kleve hat ihre Jahrestatistik 2019 vorgelegt.

Insgesamt 51,8 Prozent der Autos, die im vergangenen Jahr an der TÜV-Station in Kleve von den Sachverständigen vor Ort auf Herz und Handbremse gecheckt wurden, hatten überhaupt keine Mängel. Das ist ein durchaus erfreuliches Ergebnis, so der TÜV. Zusätzlich fanden die TÜV Sachverständigen bei 15,7 Prozent nur geringe Mängel, so dass 67,5 Prozent sofort eine TÜV-Plakette mit zwei Jahren Gültigkeit bekamen.

Bei den Mängelgruppen liegt „Licht, Elektrik“ wieder weit vorne. Und das, obwohl die Kontrolle der Beleuchtungsanlage und deren Reparatur in der Regel relativ einfach zu bewerkstelligen ist. Allerdings ist die Quote der erheblichen Mängel in diesem Bereich erneut gesunken. Daran haben auch die Hersteller mit der Entwicklung von zuverlässiger und langlebiger Technik wie LED-Licht sicher ihren Anteil. Insgesamt ergibt sich in der TÜV-Statistik als Reihenfolge für die am häufigsten auftretenden Mängelgruppen „Licht, Elektrik“, „Umweltbelastung“, „Achsen, Räder, Reifen“ und „Bremse“.