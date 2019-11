Kurhaus Kleve mit neuem Programm : Das Museum für alle

Lucas Blalock im Doppelsaal – zu seiner Ausstellung gibt es spannende Führungen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Neues Programmheft für die Sonderveranstaltungen im Museum Kurhaus Kleve wurde vorgestellt. Es macht neugierig auf die nächste Ausstellung, hat Kurse für Kinder und eine Überraschung für Schule-Kunst-Museum.

John Akomfrah ist in Ghana geboren und lebt in London, seine Themen sind gegenwärtig: In großen filmischen Werken setzt sich der Künstler mit dem Kolonialismus auseinander, mit globaler Migration. Sein Werk steht im März in einer Kurhaus-Ausstellung im Mittelpunkt, die damit das Zeitgeschehen auf den Punkt bringt. Mit Akomfrah endet das neue Programmheft des Museum Kurhaus Kleve, das mit einer Szene aus Akomfrahs Video Tropicos neugierig macht, die eine ebenmäßig Schöne mit tiefrot geschminkten Mund aus der Zeit Elisabeth I. zeigt, mit Halskrause und steifem Kleid – vor der Kulisse Afrikas. Akomfrah wird ein Ausrufezeichen in den Ausstellungsreigen des Museums setzen. Darüber freute sich im Blick nach vorn Harald Kunde bei der Vorstellung des neuen Museums-Programm.

Ein Ausrufezeichen bekommt vielleicht auch „Schule Kunst Museum“. Das Projekt startet am 8. Februar 2020 erstmals mit der Möglichkeit, die Werke der Schüler eine Woche lang zu präsentieren. „Wir sind wahnsinnig stolz auf ,Schule Kunst Museum’ und dann können wir das auch zeigen. Und wir sind genauso stolz, dass wir als Museum ein Programmheft mit 52 Seiten Sonderveranstaltungen präsentieren können“, sagt Valentina Vlasic, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Museums, die auch die Museumspädagogen betreut, die Kurse für den „Museums-Nachwuchs“ bieten.

Harald Kunde, Valentina Vlasic vom Museum und die Kunstführer Margret Ostermann und Gerd Borkelmann in einer Installation des Künstlers Frank Maibier. Foto: Matthias Grass

Info Programmheft liegt im Kurhaus aus Neues Heft Ein pinkfarbener Elefant ziert das neue Programmheft des Museums Kurhaus Kleve, in dem alle Zusatzveranstaltungen bis einschließlich Februar aufgelistet und beschrieben sind. Kasse Museum Das 52-seitge Heft unter anderem mit Abbildungen aus der aktuellen Ausstellung ist kostenfrei zu haben Info www.museumkurhaus.de, Tel. 02821 75010

„Die Kurse für die ganze Kleinen müssen wir immer doppelt geben, weil so viele Anfragen da sind“, sagt Vlasic. Alexendra Eerenstein führt Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren an ihre Kreativität heran, erzählt ihnen mehr als nur ein bisschen von der Kunst, die ihnen beim Durchstreifen des Museums so begegnet. Eerensteins Kurse sind jeweils samstags im Wechsel mit den Kursen für die Größeren um 11 Uhr (auch in den Weihnachtsferien). Wenn die Kinder aus den Workshops für die Kleinen herausgewachsen sind, nimmt sie Monika Buchen in Empfang: Die Künstlerin bietet immer samstags im Wechsel zu den Kursen für die Kleinen Workshops für Kinder und Jugendliche an.

Damit nicht genug: Der Reigen für die Erwachsenen beginnt im Museum Kurhaus mit den Führungen, die jeden Sonntag die Besucher einladen, die Kunst erklärt zu bekommen und so viel mehr zu entdecken, als im Alleingang durch die Räume. Dabei haben Gerd Borkelmann und Margret Ostermann und ihre Kollegen auch Spezialthemen im Angebot, die man gesondert buchen kann. Ab Januar gibt es auch wieder die Winterlesungen am Donnerstagnachmittag, die in diesem Jahr das Motto „Terra Incognita - Reisen durch Raum und Zeit“ haben. Jeweils donnerstag vier mal ab 16. Januar.