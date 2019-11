Kleve : Per Klick in die Partnerstädte

Per Klick in die Partnerstädte

Kleve Die „Gesellschaft für Internationale Begegnungen“ entwickelt derzeit eine Online-Plattform für die Städtepartnerschaften zwischen Kleve, Ronse und Ameland.

Industrie 4.0 in Kleve

Industrie 4.0 in Kleve : Neuer Roboter zieht ins Berufskolleg ein

St.-Hermes-Kirche in Ronse wird Basilka

Städtepartnerschaft : St.-Hermes-Kirche in Ronse wird Basilka

„Bezüglich der Fördermittel bedanken wir uns bei unserem Landtagsabgeordneten Dr. Günther Bergmann, der sich von Anfang an für dieses Projekt eingesetzt hat“, so Kreiten. Im Benelux-Jahr seien Ronse und Ameland die logischen Städte für den Start der Plattform. Die Webseite soll so gestaltet werden, dass im zweiten Schritt auch die anderen Klever Partnerstädte aufgenommen werden können.