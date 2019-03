Grenzenlos unterwegs: Auf den Spuren von Karl Leisner

Kleve/Kranenburg/Groesbeek Die erste Buspilgertour zu neun Orten, die für das Leben des Märtyrers prägend waren, war ein voller Erfolg.

Im Bus mit deutschen und niederländischen Teilnehmern fuhren die stellvertretenden Bürgermeister von Kleve und Kranenburg, Josef Gietemann und Hans-Ulrich Heiden, mit. Auch die Nichte des Seligen Karl Leisner, Monika Kaiser-Haas, vertrat als Vizepräsidentin den Internationalen Karl-Leisner-Kreis (IKLK). In einem zweiten Bus waren die Mitglieder des Pfarrcäcilienchors der Pfarrei St. Johannes Baptist aus Kranenburg-Wyler, die unterwegs Lieblingslieder des Seligen sangen. Leider konnten die Busse das Elternhaus Karl Leisners in der Flandrischen Straße 11 in Kleve nicht anfahren, da die Zugangsstraße zu geparkt war. Dennoch erfuhren die Teilnehmer, darunter in einem dritten, behindertengerechten Bus Bewohner aus den Senioreneinrichtungen „de Zonnebloem“ in Groesbeek, der „MediCare-Seniorenresidenz“ in Kranenburg und dem Franziskushaus in Kleve, etwas über den Christen. Karl Leisner war 28 Jahre alt, als er in einem Brief aus dem KZ Dachau an seine Familie in Kleve schrieb: „Ich denke an unsere schöne, heimelige, warme Küche mit dem feinen Herrgottswinkel. Und dann bin ich daheim.“