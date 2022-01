Kleve : Warmer Regen fein abgestimmter Klänge

Kleve Der Saxophonist Roger Hanschel und das Auryn Quartett gastieren am 25. Januar in der Klever Stadthalle. Verena Krauledat gibt die Konzerteinführung im Gespräch mit Andreas Arndt.

Hanschel gastierte schon in Kleve, mit ausgefeilten Programmen zu John Dowland oder dem Lyriker Oskar Pastior. Neben seiner zurückhaltenden Virtuosität erlaubt es ihm eine perfektionierte Atemtechnik, aberwitzige Figuren und Klangbögen von enormem Tonumfang zu spielen. Neben dem Jazz sind Neue Musik, Minimal Music, aber auch Osteuropäisches, Indisches und der Blues Einflüsse, die sich in seiner Tonsprache niederschlagen.

Der gestrichen-geatmete Klangregen in der Musik des Saxophonisten sind Zeugnisse einer kompositorischen Phantasie und einer schon 20 Jahre währenden Beschäftigung mit dem Streichquartett. Die Geiger Matthias Lingenfelder und Jens Oppermann, der Bratschist Stewart Eaton und Andreas Arndt am Cello sind mit ihrer Wandlungsfähigkeit seine kongenialen Spielpartner. Schließlich steht auf dem namengebenden Auryn-Amuletts aus Michael Endes „Unendlicher Geschichte“ die Inschrift: „Tu, was du willst.“ Diesem Motto blieb das Quartett in vier Jahrzehnten Konzerttätigkeit treu, verabschiedet sich jetzt von den Podien der Welt und macht auf dieser letzten Konzerttour auch in Kleve Station. Zuletzt gastierten die Auryns 2015 in Kleve zusammen mit dem Klenke Quartett.