Dritte Tischtennis-Bundesliga : Der Abstieg rückt für WRW Kleve immer näher

Kleve Die erste Damen-Mannschaft fällt nach dem 0:6 gegen den Spitzenreiter auf einen Abstiegsplatz zurück, weil Konkurrent TTC Fritzdorf erneut punktet. Auch Regionalligist WRW II verliert.

Die Hoffnungen der ersten Damen-Mannschaft von WRW Kleve auf den Klassenerhalt in der Dritten Tischtennis-Bundesliga haben den nächsten herben Dämpfer erhalten. Das lag allerdings nicht an der Heimniederlage, die das Team am Sonntag hinnehmen musste. WRW war beim 0:6 gegen den verlustpunktfreien Tabellenführer TSV Langstadt II wie erwartet chancenlos, weil alle Spielerinnen fehlten, die sich beim Gastgeber ansonsten den Job im oberen Paarkreuz teilen.