Tradition in Kleve : Turmbläser stimmen auf Neujahr ein

Tradition in Kleve

Kleve Nach altbewährter Tradition lädt das Turmblasen am 31. Dezember ein, sich musikalisch auf den Jahreswechsel einzustimmen. Vor historischer Kulisse treffen sich Freunde und Bekannte, um gemeinsam ab 11.30 Uhr den besinnlichen Klängen des Bläserensembles zu lauschen.

Von den Zinnen des Turms werden die Turmbläser Jochen Thönneßen (Horn), Helmut Lutterbach (Horn) und Tobias Heider (Tuba) unter der Leitung von Georg Arntz (Bariton) das alte Jahr verabschieden und das anstehende Neue Jahr willkommen heißen: Sie werden vom Spiegelturm herab ihre Melodien über die Stadt klingen lassen, wo sie auf der Brüstung hinter den Zinnen stehen werden. Zur Eröffnung wird die „Maria Theresia Fanfare“ gespielt, es folgen „All Ye Who Music Love“ (Madrigal für Ensemble), „Fire of Eternal Glory“ (für vier Bläser), „Das Trompeten-Echo“ (Original von Slavko Avsenik) und die beiden Klever Lieder „De Schwoanentoorn“ und „Wenn eck and Echo stonn“. Zum Abschluss erklingt die „Victory Fanfare“ (für Blechbläser).